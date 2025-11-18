Distinción
Premio a centros de Cartagena y La Unión por su sostenibilidad
L.O.
La Fundación Repsol ha premiado a los colegios Carthago (Cartagena) y Nuestra Señora del Carmen (La Unión) por su compromiso con la sostenibilidad, dentro del programa Repsol Zinkers, que promueve la educación en sostenibilidad y la transición energética desde las aulas, ofreciendo recursos educativos para docentes y centros escolares. Los centros premiados han recibido 2.000 euros cada uno para continuar impulsando proyectos educativos vinculados a la sostenibilidad.
