Emprendimiento
La oferta de FP del Noroeste se incrementa un 40 por ciento en los últimos tres cursos
«Este incremento de plazas permite fomentar el éxito escolar y reducir el abandono educativo temprano», celebran desde el Ejecutivo regional
El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento, junto con el alcalde de Moratalla, Juan Soria, en la que participan casi una decena de centros educativos.
Marín resaltó que «este incremento de plazas pone de manifiesto la apuesta del Gobierno regional por una formación que ofrece un amplio abanico de estudios al alumnado y permite fomentar el éxito escolar y reducir el abandono educativo temprano».
En concreto, en Caravaca de la Cruz se han incorporado siete titulaciones en el IES Ginés Pérez Chirinos, orientadas a sectores estratégicos como la salud y el ámbito tecnológico. Por primera vez en la Región en un centro público, se ha incorporado el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería en modalidad semipresencial así como un curso de especialización en ‘Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información’.
En Calasparra, el IES Emilio Pérez Piñero ofrece, por primera vez, el Grado Superior de Administración y Finanzas en modalidad presencial, con 20 plazas.
Cehegín ha ampliado su oferta con la implantación del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes en el IES Vega del Argos, con 20 nuevas plazas. En Moratalla, el ciclo de Gestión Forestal y del Medio Natural, estrechamente vinculado al entorno local.
- La cara de los nuevos barrios de Murcia: 'Parece Nueva York
- No llega a 100 vecinos, pero este pueblo de Murcia es de los sitios con más encanto del sureste para visitar en otoño
- Murcia prepara dos sorpresas nunca vistas para los dos grandes días de encendido de luces de Navidad
- Más allá del debate: la oportunidad real de Las Torres de Cotillas para transformar los purines en energía limpia y desarrollo sostenible
- En directo: Real Murcia-Teruel
- Isabel Rodríguez: 'La Región de Murcia es la comunidad más incompetente para ejecutar los fondos de vivienda
- En directo: CE Europa-FC Cartagena
- Así será el nuevo Cortylandia de Murcia: fechas, horarios y todas las novedades