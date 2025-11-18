La oferta de FP del Noroeste se incrementa un 40 por ciento en los últimos tres cursos

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la I Feria de Orientación Juvenil y Emprendimiento, junto con el alcalde de Moratalla, Juan Soria, en la que participan casi una decena de centros educativos.

Marín resaltó que «este incremento de plazas pone de manifiesto la apuesta del Gobierno regional por una formación que ofrece un amplio abanico de estudios al alumnado y permite fomentar el éxito escolar y reducir el abandono educativo temprano».

En concreto, en Caravaca de la Cruz se han incorporado siete titulaciones en el IES Ginés Pérez Chirinos, orientadas a sectores estratégicos como la salud y el ámbito tecnológico. Por primera vez en la Región en un centro público, se ha incorporado el ciclo de Cuidados Auxiliares de Enfermería en modalidad semipresencial así como un curso de especialización en ‘Ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información’.

En Calasparra, el IES Emilio Pérez Piñero ofrece, por primera vez, el Grado Superior de Administración y Finanzas en modalidad presencial, con 20 plazas.

Cehegín ha ampliado su oferta con la implantación del ciclo de Sistemas Microinformáticos y Redes en el IES Vega del Argos, con 20 nuevas plazas. En Moratalla, el ciclo de Gestión Forestal y del Medio Natural, estrechamente vinculado al entorno local.