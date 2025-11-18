Inyección de 40.000 euros para un plan de bienestar psicológico en Lorca
‘T-reto 2.0’ se extiende a todos los menores de 16 años e incluye atención psicológica gratuita para favorecer su desarrollo personal y académico
El Gobierno regional financia con una inversión de cerca de 40.000 euros el proyecto del Ayuntamiento de Lorca ‘T-Reto 2.0’, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), para reforzar el bienestar psicológico y el éxito académico del alumnado. El director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, participó en la presentación de la iniciativa junto con la concejala de Educación de la Ciudad del Sol, Rosa María Medina, indica la Comunidad.
‘T-reto 2.0’ se extiende esta edición a todos los menores de 16 años, con el fin de favorecer su desarrollo personal y académico, e incluye atención psicológica gratuita, intervención psicosocial, talleres psicoeducativos y medidas de detección temprana para identificar posibles dificultades.
Se pondrá en marcha una campaña de promoción del bienestar; protocolos de detección temprana del alumnado en situación de vulnerabilidad; servicio gratuito de evaluación e intervención psicológica individual y grupal; sesiones formativas para familias y profesionales sobre acompañamiento emocional, la gestión de conductas y el uso responsable de pantallas; talleres sobre autoestima, gestión emocional, relaciones saludables y gestión del estrés para quinto y sexto de Primaria; y se reforzará la coordinación con el Programa Municipal de Absentismo Escolar, apuntan desde la Comunidad en una nota.
