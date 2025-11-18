Inyección de 40.000 euros para un plan de bienestar psicológico en Lorca

El Gobierno regional financia con una inversión de cerca de 40.000 euros el proyecto del Ayuntamiento de Lorca ‘T-Reto 2.0’, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), para reforzar el bienestar psicológico y el éxito académico del alumnado. El director general de Atención a la Diversidad, Pedro Mondéjar, participó en la presentación de la iniciativa junto con la concejala de Educación de la Ciudad del Sol, Rosa María Medina, indica la Comunidad.

‘T-reto 2.0’ se extiende esta edición a todos los menores de 16 años, con el fin de favorecer su desarrollo personal y académico, e incluye atención psicológica gratuita, intervención psicosocial, talleres psicoeducativos y medidas de detección temprana para identificar posibles dificultades.

Se pondrá en marcha una campaña de promoción del bienestar; protocolos de detección temprana del alumnado en situación de vulnerabilidad; servicio gratuito de evaluación e intervención psicológica individual y grupal; sesiones formativas para familias y profesionales sobre acompañamiento emocional, la gestión de conductas y el uso responsable de pantallas; talleres sobre autoestima, gestión emocional, relaciones saludables y gestión del estrés para quinto y sexto de Primaria; y se reforzará la coordinación con el Programa Municipal de Absentismo Escolar, apuntan desde la Comunidad en una nota.