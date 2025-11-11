El IES Prado Mayor apuesta por la FP de Mantenimiento de vehículos

El IES Prado Mayor de Totana cuenta con un nuevo taller para las enseñanzas de la familia profesional de Transporte y mantenimiento de vehículos. El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó el nuevo espacio junto con el alcalde de la localidad, Juan Pagán, y la directora del centro, Ana Dougnac. El taller es un espacio funcional, confortable y seguro adaptado a las exigencias normativas vigentes en materia de habitabilidad y eficiencia, y a los requisitos legales y pedagógicos.

El Gobierno regional invirtió en los últimos años en este centro cerca de 300.000 euros destinados a implantar nuevos ciclos de Formación Profesional y para la instalación del nuevo taller de automoción. Dicho taller es un conjunto modular prefabricado, con una superficie total de 140 metros cuadrados, que cuenta con una zona diáfana de más de 43 metros cuadrados y una altura de cuatro metros, necesarios para poner en funcionamiento el elevador de dos columnas para vehículos; otra zona de 97 metros cuadrados, con una altura libre de 2,80 metros, destinada a las actividades propias de los talleres de electromecánica y carrocería, rampa exterior en 16 metros y aire acondicionado.

En los dos últimos cursos, el IES amplió su oferta en 90 plazas con la incorporación de los ciclos de FP Básica de Informática y comunicaciones y el Grado Medio en Sistemas microinformáticos y redes. El centro apuesta por la FP Básica, que es la formación que cuenta con más volumen de alumnado y una tasa de titulación estable.