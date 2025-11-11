Alumnos italianos participan en un intercambio Erasmus+ con el IES Manuel Tárraga Escribano

El Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar recibió a un grupo de diez alumnos procedentes de Casale Monferrato, en el norte de Italia, que participan en el programa Erasmus+ junto a sus compañeros del IES Manuel Tárraga Escribano, con quienes están compartiendo una experiencia educativa en el municipio.

La recepción tuvo lugar en el Salón de Plenos por parte del alcalde, Pedro Javier Sánchez, y la concejal de Educación, María Dolores Nieto, quienes les dieron la bienvenida y destacaron los beneficios culturales y educativos de este intercambio académico promovido por este programa europeo.

Los alumnos del Instituto Casale 1 Anna d’Alençon permanecerán durante una semana en el municipio junto a estudiantes de segundo curso de ESO de la localidad, realizando actividades educativas en el IES Manuel Tárraga Escribano, además de visitas a lugares de interés, como el Ayuntamiento, el Museo Barón de Benifayó o el entorno del Parque Regional de Las Salinas.

También participaron en una actividad formativa sobre acuicultura en el centro del Imida y realizaron una visita cultural a la ciudad de Cartagena. Este intercambio tiene además continuidad a lo largo de todo el curso, a través de un proyecto conjunto eTwinning, que promueve la colaboración escolar en Europa. Asimismo, los alumnos pinatarenses que participan en el proyecto visitarán Casale Monferrato en marzo.