1,3 millones para reducir el consumo en el Ricardo Ortega

La inversión de 1,3 millones de euros en el IES Ricardo Ortega de Fuente Álamo «convertirá el inmueble en un centro más sostenible y eficiente». Así lo anunció el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, durante su visita a las obras, junto con la alcaldesa de la localidad, Juana Martínez.

Los trabajos se desarrollan en las cinco construcciones del centro, con una superficie de 4.496 metros cuadrados, y permitirán mejorar el aislamiento y reducir la temperatura hasta en ocho grados, mediante la renovación de cerramientos, carpintería y vidrios por otros más eficientes energéticamente. También se sanearán las fachadas y se instalarán placas solares fotovoltaicas para garantizar un ahorro del 30 por ciento en el consumo eléctrico. Las obras comenzaron el pasado mes de agosto y está previsto que finalicen en abril de 2026.

La rehabilitación del IES Ricardo Ortega forma parte del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep) del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, que incluye la rehabilitación de otros seis proyectos más, con una inversión de diez millones de euros.

Se actuará en el IES Beniaján (Murcia) con un presupuesto de 1,2 millones de euros; IES Isaac Peral (Cartagena), con una inversión de 1,36 millones de euros; IES Francisco de Goya (Molina de Segura), con un presupuesto de cerca de 1,3 millones de euros; IES Salzillo (Alcantarilla), con una inversión de 2,1 millones de euros; IES Sanje (Alcantarilla), con un presupuesto de 1,4 millones de euros; y el IES Pedro García Aguilera (Moratalla), con una inversión de 930.000 euros.