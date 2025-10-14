Cartagena ofrece 37 becas de 250 euros cada una a sus estudiantes

El Ayuntamiento de Cartagena, a través de Juventud, ofrece 37 becas para su programa de Corresponsales Juveniles en los centros de enseñanza, dirigidos a alumnos que, con el apoyo del Informajoven, mantienen al día a sus compañeros sobre actividades, servicios y recursos que pueden ser de su interés, y a cambio reciben una pequeña recompensa económica.

Las becas, de 250 euros cada una, se repartirán entre los 17 Institutos públicos de Enseñanza Secundaria y Formación Profesional del municipio y la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

Para poder optar a ellas, los estudiantes deben presentarse en equipos de dos alumnos y estar matriculados en 4º de la ESO, 1º de Bachiller, Ciclo Formativo de Grado Medio o Superior o ser estudiante universitario de Grado en la Politécnica.

Los interesados en participar pueden encontrar la información necesaria, así como la solicitud de inscripción en el aparatado de Becas, Ayudas, Subvenciones y Concursos de la web municipal, o ponerse en contacto con el servicio Informajoven a través del correo informajoven@ayto-cartagena.es o con su centro de estudios.

Jóvenes que ayudan

La figura del corresponsal juvenil es una pieza clave para la difusión de la información entre los jóvenes en los centros de estudios y son los que permiten una conexión directa entre dichos centros y el Informajoven, en una doble dirección, por una parte, acercan la información a los compañeros, y por otra proporcionan a los servicios del Ayuntamiento la información que generan los propios jóvenes.

Para desarrollar su labor trabajarán en equipo con los Corresponsales de otros Centros. Entre sus tareas están las de gestionar una cuenta conjunta en Instagram, mantener un panel informativo en su centro y atender durante los recreos las consultas de sus compañeros. Para todo ello contarán con el apoyo permanente del Informajoven y del profesorado.