XTART FP, formación conectada con el empleo real y el futuro universitario

En un contexto en el que elegir formación es también decidir futuro, la FP se ha consolidado como una de las opciones más sólidas para acceder al mercado laboral con garantías. En la Región de Murcia, esta realidad se materializa en proyectos educativos como XTART FP, respaldado por el Grupo UAX, que ha sabido conectar enseñanza, empresa y desarrollo profesional en un modelo innovador y eficaz.

Ubicado en el campus de Myrtea, XTART FP Murcia -anteriormente conocido como Galeno- representa hoy una evolución del concepto tradicional de FP hacia un modelo flexible, tecnológico y en estrecha relación con las necesidades del tejido productivo.

Alumnas de XTART FP. / XTART FP

Un modelo orientado a la empleabilidad

«Nuestro objetivo es que el alumnado esté preparado para incorporarse al mundo profesional tras dos años de formación, con conocimientos y competencias alineados con lo que demandan las organizaciones», explica Eduardo Torrano, director de XTART FP en Murcia.

Este enfoque conecta con una realidad constatada en la región: Murcia lidera indicadores de inserción laboral en FP. A ello se suma el desempeño propio del modelo XTART, que alcanza cifras de empleabilidad muy elevadas.

La clave está en un aprendizaje eminentemente práctico y adaptado a la realidad profesional. Desde el primer día, el alumnado trabaja con metodologías activas y en entornos de simulación, lo que acelera su integración en el mercado laboral.

Instalaciones de vanguardia y profesorado en activo

El campus de Myrtea es otro de los elementos diferenciales. Con más de 11.000 metros cuadrados, se sitúa entre los centros de FP más grandes de España y cuenta con laboratorios de última generación y espacios especializados para cada área formativa.

En titulaciones como Emergencias y Protección Civil, los estudiantes entrenan incluso en campos de maniobras preparados para recrear escenarios reales, permitiéndoles interiorizar competencias clave.

A ello se suma un claustro formado por profesionales en activo que trasladan al aula la realidad diaria de sus sectores. Esta conexión directa con la práctica profesional es, según Torrano, «una de las claves para que el alumnado gane confianza, seguridad y visión realista de su futuro».

Una oferta formativa alineada con el mercado

XTART FP Murcia ha configurado una oferta académica que responde a las necesidades de contratación en la región. Las titulaciones del ámbito sanitario continúan siendo una apuesta segura, tanto por su estabilidad como por su proyección, mientras que áreas como Emergencias han ampliado sus salidas profesionales más allá del ámbito público.

En paralelo, los programas vinculados a Business & Tech, como desarrollo de aplicaciones o marketing digital, están experimentando un fuerte crecimiento, impulsados por la digitalización de las empresas y la demanda de perfiles tecnológicos.

Esta adaptación constante responde a una tendencia estructural, ya que el mercado laboral demanda perfiles técnicos cada vez más especializados, especialmente en sectores como sanidad, tecnología o energía

La empresa como parte del aprendizaje

Uno de los pilares del modelo XTART es su estrecha colaboración con el tejido empresarial. Con más de 3.000 convenios con compañías de referencia, el centro las integra tanto como destino de prácticas, como parte activa del proceso formativo.

En palabras de Torrano, esta relación permite que los estudiantes «trabajen con casos reales y conozcan de primera mano qué se les va a exigir cuando se incorporen al mercado laboral».

En Murcia, esta conexión se refuerza con la presencia de empresas en el propio campus, generando un ecosistema educativo y profesional único. Además, la co-creación de programas con empresas permite anticipar las competencias que serán necesarias en el corto y medio plazo.

La FP también ha evolucionado como un primer escalón dentro del sistema de educación superior, permitiendo al estudiante avanzar hacia grados universitarios con convalidaciones y acompañamiento académico. En este sentido, Alejandro Codina, director de FP del Grupo UAX, al que pertenece XTART FP, subraya que la formación profesional ha dejado de ser un camino cerrado para convertirse en un itinerario flexible y continuo: «Hoy la FP es una puerta de entrada al empleo, pero también un puente real hacia la universidad, que permite al estudiante avanzar con una base práctica sólida y una mayor claridad sobre su vocación», explica Codina.

Este enfoque responde a un cambio profundo en el mercado laboral, donde cada vez es más habitual la coexistencia de ambos perfiles. La FP aporta especialización práctica y rapidez de inserción, mientras que la universidad añade profundidad conceptual y capacidad de innovación.

«El valor diferencial está en poder combinar ambas etapas: empezar adquiriendo competencias aplicadas en un entorno real y, después, completar ese perfil con formación universitaria que amplíe horizontes profesionales y de desarrollo», añade Codina. En este contexto, modelos como XTART FP, integrados en un grupo con más de 30 años de experiencia en formación universitaria, ofrecen al estudiante un itinerario completo.

Compromiso con la Región de Murcia

Más allá de su modelo educativo, la oferta formativa de XTART FP Murcia está diseñada para responder a las necesidades del tejido empresarial local, contribuyendo a la generación de talento cualificado y a la competitividad de las empresas murcianas.

Además, su apuesta por la formación dual y la colaboración con compañías locales refuerza el arraigo del alumnado, facilitando su incorporación al mercado laboral en el propio entorno.

En definitiva, XTART FP Murcia se posiciona como un referente en la nueva FP: una formación práctica, conectada con la realidad empresarial y abierta a un desarrollo académico continuo.