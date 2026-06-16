ENAE Business School: casi cuatro décadas convirtiendo formación en empleo desde la Región de Murcia

La decisión no es la misma para todos, pero el dilema de fondo sí se parece. Un recién graduado se pregunta cómo dar el salto a un mercado laboral que pide experiencia antes de darla. Un profesional con años a sus espaldas se plantea si su perfil sigue siendo competitivo o si ha llegado el momento de actualizarse. Perfiles distintos, edades distintas, pero una pregunta común: ¿Qué formación tiene sentido ahora mismo para que mi carrera avance de verdad?

En la Región de Murcia, ENAE Business School lleva casi cuatro décadas siendo una de las respuestas a esa pregunta. No para todos por igual, sino de maneras distintas según el momento vital y profesional de cada persona. Y eso, precisamente, es lo que ha permitido a la institución construir una comunidad de más de 13.000 graduados que abarca desde jóvenes que acceden a su primer empleo cualificado hasta directivos que han pasado por sus aulas para tomar las riendas de organizaciones complejas.

Más del 90% de quienes finalizan un máster en la escuela encuentra trabajo en un plazo inferior a seis meses / ENAE Business School

El verdadero valor del título: impacto en la empleabilidad

El indicador que mejor resume los resultados de ENAE es su tasa de empleabilidad: más del 90% de quienes finalizan un máster en la escuela encuentra trabajo en un plazo inferior a seis meses. No se trata de cualquier empleo, sino de puestos con una correspondencia real con el perfil formativo del graduado, algo que la institución verifica a través del seguimiento sistemático de sus egresados.

Esto es posible debido a que los planes de estudio se revisan de forma periódica con la participación directa de empresas y directivos vinculados a la escuela, lo que permite ajustar contenidos y competencias a lo que el mercado demanda en cada momento. Una práctica que resulta especialmente relevante en áreas como la inteligencia artificial aplicada a los negocios, el marketing digital o la logística, donde la velocidad de cambio hace que los conocimientos de hace apenas tres años puedan haber quedado obsoletos.

Una red de empresas que no aparece en los portales de empleo

Uno de los activos menos visibles de ENAE desde fuera, pero más valorados por quienes pasan por ella, es su red de empresas colaboradoras. Muchas de estas organizaciones utilizan los canales propios de la escuela para cubrir sus vacantes, al margen de las plataformas de empleo generalistas. Para el alumno, esto significa que cuando termina su formación accede a un mercado laboral que, en parte, no está disponible para quien no forma parte de esa red.

La escuela materializa ese acceso a través de iniciativas con años de recorrido. El Future Jobs Day, su foro de empleo con casi treinta ediciones celebradas, concentra cada año a candidatos especializados y responsables de selección de empresas de primer nivel. El Speed Job Dating, un formato más ágil de entrevistas rotativas ha ganado presencia en los últimos años como vía especialmente eficaz para perfiles junior que buscan ese primer contacto profesional real.

Aprender de quienes están en activo

Una parte significativa del claustro de ENAE está formada por directivos y profesionales que compaginan la docencia con su actividad empresarial. Más allá del valor pedagógico que eso tiene, implica que las relaciones que el alumno construye durante el programa son ya, en sí mismas, el inicio de su red profesional. Muchos egresados de la escuela consiguen su primer contrato o colaboraciones que han marcado su trayectoria posterior a través de estas interacciones en el aula.

El acompañamiento a la inserción laboral, por su parte, no espera a que el programa concluya. Desde el primer día, los alumnos tienen acceso a un servicio de orientación profesional que incluye itinerarios personalizados de carrera, preparación para procesos de selección y mentoring con alumni ya integrados en el mercado.

Murcia como punto de partida, con la mirada puesta más lejos

La oferta de ENAE cubre las áreas con mayor demanda de perfiles cualificados en el mercado actual: marketing, inteligencia artificial, automatización, dirección de empresas, comercio internacional, logística, entre otras. Sus programas están disponibles en formato presencial, semipresencial y online en directo, lo que permite compatibilizar la formación con la vida profesional de quienes ya trabajan y buscan dar un paso adelante sin abandonar su empleo actual.

Con alumni presentes en más de 52 países y acuerdos con instituciones en Europa, América y Asia, la escuela ofrece además una dimensión que va más allá del mercado regional. Para una región como Murcia, cuyo tejido productivo en sectores como el agroalimentario o la logística tiene una vocación marcadamente internacional, esa proyección exterior no es un detalle menor: es parte del valor que una formación bien elegida puede aportar a largo plazo.