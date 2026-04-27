Los Cifeas amplían su oferta formativa agraria en la Región de Murcia

Los Centros Integrados de Formación y Experiencias Agrarias (Cifeas) de la Región de Murcia consolidan su papel como referencia en formación profesional no universitaria, con una amplia oferta de ciclos de grado medio y superior orientados a la empleabilidad en sectores clave como la agricultura, la industria alimentaria y el medio ambiente.

Estos centros, dependientes de la Consejería de Agua, Agricultura y Pesca de la Comunidad Autónoma, imparten enseñanzas dirigidas a capacitar al alumnado para el desarrollo de una carrera profesional en familias como la agraria, la industria alimentaria, la seguridad y el medio ambiente, combinando formación teórica con una fuerte orientación práctica.

La oferta formativa se distribuye en distintos municipios. En Lorca se imparten el Grado Medio de Técnico en Producción Agropecuaria y los grados superiores de Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal y de Paisajismo y Medio Rural.

Por su parte, el centro de Torre Pacheco ofrece el Grado Medio en Jardinería y Floristería y en Producción Agropecuaria, así como el Grado Superior en Paisajismo y Medio Rural.

En Molina de Segura, la formación se orienta especialmente a la industria alimentaria y el ámbito ambiental, con ciclos de grado medio de Elaboración de Productos Alimenticios y superiores de Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria, Educación y Control Ambiental y Química y Salud Ambiental.

El Cifea de Jumilla completa la oferta con ciclos de Grado Medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural, Producción Agroecológica y Aceites de Oliva y Vinos, además del grado superior en Vitivinicultura. En este centro, los datos de inserción laboral reflejan un alto nivel de empleabilidad: el ciclo de Producción Agroecológica alcanza el 100%, mientras que Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural y Vitivinicultura registran un 80%, y Aceites de Oliva y Vinos, un 60%.

En términos generales, los Cifeas ofrecen 30 plazas por curso y grupo, con el plazo de matrícula aún pendiente de publicación. Estas titulaciones destacan por su elevada empleabilidad, tanto en el ámbito del autoempleo como por cuenta ajena. De hecho, más del 65% del alumnado accede a un puesto de trabajo en la misma empresa donde realiza su periodo de Formación en Empresa, gracias a la conexión directa entre los centros y el tejido productivo.

El valor añadido de estos estudios reside también en las actividades complementarias, que incluyen la asistencia a ferias y congresos especializados, así como visitas a empresas del sector. Además, los Cifeas participan en el programa Erasmus+, que facilita estancias formativas en centros europeos de hasta un mes, tanto en grupo como de forma individual, fomentando la movilidad y la cooperación internacional.