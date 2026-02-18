Rosa Visiedo: "La excelencia no es una meta, es un camino"

Tras 93 años de viaje, la Universidad CEU San Pablo atraviesa, según su rectora, Rosa Visiedo, una etapa de expansión que no se mide solo en metros cuadrados, sino en ambición académica, proyección internacional y compromiso social. Una hoja de ruta que no supone renunciar a su identidad: los valores fundacionales siguen intactos porque se apoyan en los principios del humanismo cristiano.

En un contexto universitario cada vez más competitivo y acelerado por la tecnología, Visiedo defiende que el reto no es elegir entre tradición y modernidad, sino construir sobre lo esencial. “Son inamovibles porque son el núcleo sobre el que construimos todo lo demás”, subraya. Ese “todo lo demás” se traduce hoy en internacionalización, innovación educativa, digitalización, empleabilidad y una apuesta por infraestructuras para mejorar la formación práctica. Con todo, la rectora habla de la excelencia como una práctica diaria, no como un objetivo final. La define como una exigencia cotidiana: “es cuando tratamos de hacer las cosas bien, cuando competimos con nosotros mismos para ser cada vez mejores, para dar lo máximo del profesorado a nuestros estudiantes y a la sociedad”.

Universidad en clave plural

Aunque el CEU ya era un destino atractivo para los estudiantes europeos desde los primeros Erasmus, Visiedo explica que en los últimos años se ha dado un salto: es pasar de la movilidad como germen a una estrategia que construye una universidad internacional. No se trata solo de enviar y recibir alumnos, sino de diseñar una oferta académica que interese y atraiga a estudiantes internacionales para grados y posgrados. El resultado es un campus en el que conviven muchos países y culturas distintas, algo que conecta con la esencia misma de la universidad: la universalidad. Y, además, con una necesidad práctica: en un mundo global, el empleo no se limita al entorno cercano. Por eso, junto a la experiencia internacional, la universidad impulsa también prácticas en el extranjero.

Innovación, tecnología y humanidades

La transformación digital no aparece como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que debe convivir con el enfoque humanista. Visiedo lo resume en un lema que funciona casi como declaración editorial: “a más digitalización, más humanidades”. Y lo concreta: reforzar competencias digitales para estudiantes, profesorado y personal, sin debilitar la formación humanística, presente en asignaturas obligatorias para todos los grados y en un programa orientado a “interpretar el mundo”. Ahora, con la IA en el centro de las conversaciones, la institución busca, según la rectora, no estar de espaldas a los avances y seguir modernizando metodologías y competencias.

"En estos momentos estamos en un 95% de tasa de empleabilidad de los estudiantes” Rosa Visiedo — Rectora de la Universidad CEU San Pablo

Un hospital para aprender sin riesgo

La Universidad CEU San Pablo está en fase de expansión, pero con una condición: “crecemos precisamente para mejorar”. La inversión en infraestructuras, explica, responde a una idea simple: ofrecer “los mejores espacios, las mejores instalaciones, los mejores profesores, las mejores prácticas”. Uno de los proyectos más emblemáticos es el Hospital de Simulación Clínica en el campus de Montepríncipe en Madrid, ya en uso desde el inicio de curso. Un entorno pensado para que estudiantes de Medicina, Enfermería, Fisioterapia, Odontología, Psicología y otras disciplinas practiquen en un marco seguro y que “los errores no perjudiquen al paciente”. Con más de 20 espacios (consultas, sala de partos, domicilio simulado, UCI móvil), permite repetir procedimientos, ganar confianza y llegar mejor preparados a las prácticas reales. A ello se suma un valor añadido: la transversalidad.

También la conexión con empresas e instituciones aparece como una prioridad constante. Visiedo habla de “mejorar acuerdos” y de un esfuerzo doble: acercarse al tejido productivo y, al mismo tiempo, conseguir que las empresas se aproximen a la universidad para conocer el talento que se forma en sus aulas. La rectora aporta un dato que funciona como indicador: “en estos momentos estamos en un 95% de tasa de empleabilidad de los estudiantes”. Añade que ese porcentaje se apoya en estudios internos y en análisis externos de fuentes como los datos públicos vinculados a afiliación a la Seguridad Social, ajuste entre empleo y formación o nivel retributivo.

Centro Universitario Beato Luis Belda / Redacción

Aprender sirviendo

El crecimiento no se limita a Madrid. Visiedo sitúa dentro de esa expansión el Centro Universitario Beato Luis Belda en Palma de Mallorca, con inicio previsto en septiembre de 2026, orientado en principio a Ciencias de la Salud. La motivación, señala, es responder a una falta de plazas y de profesionales sanitarios en Baleares, contribuyendo al desarrollo sanitario, académico y sociocultural.

Noticias relacionadas

Pero la responsabilidad social también se vive dentro del campus con el programa CEU Social, un paraguas que articula iniciativas de aprendizaje-servicio. Esto es, aplicar lo aprendido para mejorar la vida de colectivos vulnerables. Visiedo cita ejemplos de distintas facultades, como la creación de la Clínica Jurídica Pro Bono, revisiones ópticas y apoyo a colectivos con necesidad de gafas, campañas para fomentar donación de médula ósea, periódicos de barrio o un videojuego en red para niños hospitalizados.