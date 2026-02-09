Murcia acoge una cumbre con líderes educativos de colegios de Europa, Asia y América para debatir el futuro de la enseñanza

Más de 60 directivos de colegios internacionales referentes de Europa, Asia y América se han reunido esta semana en Murcia para participar en la reunión anual de la School Improvement Network (SIN) del grupo educativo Cognita. El encuentro, celebrado los días 4 y 5 de febrero en los campus de Buenavista y Montevida de ELIS Murcia, ha permitido intercambiar buenas prácticas, debatir sobre estrategias pedagógicas y analizar proyectos de mejora continua que afectarán a los colegios de la red en todo el mundo.

“Murcia no ha sido elegida al azar para acoger este encuentro. La Región ha sabido valorar la educación internacional que ofrecemos, y este tipo de reuniones son fundamentales para garantizar que cada colegio de Cognita siga mejorando e innovando en sus programas educativos”, explica Simon Camby, Director de Educación del Grupo Cognita.

El hecho de que en ELIS Murcia estudien a diario 900 alumnos residentes en todos los puntos de la Región de Murcia, tanto de origen nacional como internacional, pone de manifiesto la atracción y confianza en una fórmula educativa de creciente interés en la zona geográfica en la que se encuentra. De hecho, el centro ofrece a sus alumnos la doble titulación oficial española e internacional británica, diseñada para facilitar su proyección académica tanto hacia las universidades nacionales como internacionales. Tanto es así, que el grupo ha ratificado su compromiso con la Región, considerándola una zona estratégica para su presencia en el país. “Cognita continúa invirtiendo en España y en Murcia, reconociendo el potencial de esta zona como referente en educación internacional. La SIN Meeting permite planificar mejoras y compartir experiencias que consolidan el modelo educativo del grupo y su impacto en los alumnos”, señala Germà Rigau, Director General de Cognita para Europa Continental.

Crecimiento continuo durante 35 años

ELIS Murcia, que este curso celebra su 35 aniversario, ha experimentado además un crecimiento sostenido tanto en alumnado como en instalaciones, con la inauguración este curso de su Galileo Middle School en Buenavista (El Palmar). Se trata de un concepto novedoso en Murcia y que aporta a los alumnos del último curso de Primaria y primero de Secundaria un espacio personalizado que garantiza una transición fluida entre etapas educativas. A ello se une el innovador campus de Secundaria y Bachillerato en Montevida, inaugurado hace pocos años en La Alberca. En este contexto de mejora continua, el colegio ha sido reconocido en tres de las últimas cuatro ediciones como Colegio del Añodel grupo Cognita en Europa y Estados Unidos, un reconocimiento estrechamente vinculado a la evolución y resultados de su proyecto educativo y a la confianza de las familias de la Región de Murcia.

La reunión de Murcia precede a la XIV Feria de Universidades de ELIS Murcia, que reunirá el próximo 12 de febrero a más de 30 universidades e instituciones educativas nacionales e internacionales, ofreciendo a los alumnos de este colegio y de su colegio hermano, ELIS Villamartín, y a sus familias la oportunidad de explorar opciones de educación superior de primer nivel.

Colegios en 21 países y amplia presencia en España

Fundado en 2004, Cognita es un grupo internacional líder con más de 100 colegios en 21 países, unidos por un propósito: ayudar a los estudiantes a prosperar en un mundo en constante cambio. Con 100.000 alumnos y 21.000 profesionales comprometidos en Asia, Europa, Latinoamérica, Oriente Medio y Estados Unidos, Cognita ofrece una experiencia educativa verdaderamente global. Sus colegios priorizan la excelencia académica y, además, fomentan la resiliencia, la adaptabilidad y una mentalidad de crecimiento, proporcionando a los jóvenes las habilidades necesarias para tener éxito.

En España, el grupo está formado por los colegios de Madrid Hastings School, The English Montessori School (TEMS), Colegio Europeo de Madrid (CEM), Mirasur School y Liceo Sorolla, The British School of Barcelona, Colegio Internacional Meres (Asturias), British School of Valencia y los colegios El Limonar International School (ELIS) Murcia y Villamartín.