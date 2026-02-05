Víctor Marín: "Las cooperativas de enseñanza son un ejemplo vivo de libertad de elección"

La partida de los presupuestos destinada a la enseñanza concertada alcanza los 320 millones de euros. ¿Cuáles son las principales necesidades de este modelo educativo, y cómo les pretenden dar solución desde su Consejería?

El Gobierno de la Región de Murcia defiende la liberta de elección de centro educativo, que las familias deben ser quienes elijan la educación que quieren para sus hijos. Que sean capaces de elegir en libertad. Para que la libertad de enseñanza exista realmente es necesario que puedan convivir proyectos educativos plurales, algo que la enseñanza concertada garantiza.

Las principales necesidades de este modelo educativo, en la actualidad, se centran en el mantenimiento de una política de escolarización que haga posible la libertad de elección de centro por parte de las familias, la estabilidad de los conciertos y por tanto el mantenimiento del empleo de sus trabajadores, la equiparación salarial con el profesorado de los centros públicos, la actualización del módulo relativo a los gastos de funcionamiento de los centros, así como otras mejoras centradas en la atención a la diversidad, la orientación y la mejora de las condiciones laborales y de las ratios. El diálogo de la Consejería con este sector, como con el resto de la comunidad educativa, debe ser permanente y siempre abierto a alcanzar acuerdos que permitan mejorar el día a día de los centros y de la educación que recibe el alumnado.

Alguna vez ha declarado que “la calidad de un sistema educativo está ligada a la calidad de su profesorado”. ¿Qué medidas se recogen en la inversión en personal para garantizar las condiciones dignas que merecen los profesionales de la educación?

Los últimos acuerdos en el ámbito de la educación concertada reflejan nuestro compromiso continuo con la estabilidad y calidad de este sector. En concreto, el 8 de mayo de 2023 firmamos el convenio de renovación de la enseñanza concertada con Ucoerm y otras organizaciones hasta el curso 2028-2029.

Esta renovación asegura la continuidad de políticas clave como la homologación retributiva del profesorado de la enseñanza concertada con el de la pública y el mantenimiento de la paga extraordinaria de antigüedad para docentes con al menos 25 años de servicio en el mismo centro. Asimismo, se ha incentivado la participación de los docentes de la enseñanza concertada en programas de formación del profesorado y se han actualizado los complementos retributivos para los cargos directivos de los centros concertados.

Igualmente, se aprobó una progresiva equiparación salarial de los secretarios de los centros concertados con los de los centros públicos, mejorando sus condiciones laborales con liberaciones de carga horaria y complementos por antigüedad.

La renovación de estos acuerdos permite, además, dar estabilidad a la enseñanza concertada y el mantenimiento de la tasa de empleabilidad en el sector, que son objetivos fundamentales del Gobierno regional.

Desde la Consejería de Educación y Formación Profesional mantenemos nuestro compromiso de seguir abiertos y plenamente disponibles para atender las demandas, inquietudes y necesidades de las cooperativas educativas. Continuamos trabajando de manera cercana y colaborativa para impulsar proyectos que fortalezcan su labor y contribuyan al desarrollo educativo de nuestra comunidad.

En un contexto de debate permanente entre educación pública, concertada y privada, ¿cómo justifica el Gobierno regional el apoyo a centros cooperativos sin que se interprete como un debilitamiento o competencia desleal para la educación pública?

El modelo de educación en el que cree el presidente regional, Fernando López Miras, se basa en proporcionar a las familias y a nuestros estudiantes un servicio educativo gratuito, de calidad y en el que existan proyectos pedagógicos plurales.

Tenemos que tener siempre presente algo: sin libertad de elección de centro educativo no existirían ni los centros concertados ni las cooperativas. La libertad educativa, al contrario de lo que algunos tratan de contar, no es un privilegio, es un derecho que desde la Consejería de Educación y Formación Profesional, encabezados por el Presidente regional, defendemos con absoluta firmeza. El Gobierno regional siempre va a estar y ha estado del lado de quienes trabajan por ofrecer alternativas, proyectos propios y modelos que amplían la oferta educativa.

Las familias murcianas saben que pueden elegir, que pueden decidir dentro de la libertad plena que tienen entre las distintas opciones educativas, sabiendo que su decisión será respetada y apoyada.

Las cooperativas de enseñanza son un ejemplo vivo de esta libertad, ya que nacen de la iniciativa social, de la implicación de los propios docentes y profesionales, de la voluntad de construir un proyecto educativo propio. Y eso es algo que debemos proteger y potenciar.

El modelo cooperativo en la enseñanza lleva décadas implantado en la Región de Murcia. ¿Qué valor diferencial cree que aportan las cooperativas educativas, representadas por Ucoerm, al sistema educativo regional frente a otros modelos de gestión de centros?

Una cooperativa de enseñanza es un centro educativo que asienta sus principios en la independencia, el emprendimiento, la ética, la igualdad, la integración la multiculturalidad, la innovación, la ayuda, el respeto, el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjunta. Valores, todos ellos, que forman parte de una sociedad altamente democrática.

Es de destacar la labor de las cooperativas educativas asociadas a Ucoerm, que ofrecen programas y módulos de Formación Profesional diseñados para brindar a los estudiantes múltiples opciones para continuar con sus estudios.

La enseñanza concertada por medio del cooperativismo es un modelo educativo que crea empleo y que garantiza la máxima implicación del profesorado y el personal no docente en el desarrollo del centro educativo y el éxito de su alumnado.

En la Región hay 125 centros concertados que dan empleo a más de 6.000 profesores y en los que estudian 115.000 alumnos.

Ucoerm asocia a 62 cooperativas de enseñanza. Las cooperativas de enseñanza suponen el 50 por ciento del total de los centros concertados en la Región, y presentan un índice de estabilidad laboral del 90 por ciento y una participación de la mujer que supera el 70 por ciento.

La enseñanza concertada es garantía de libertad y calidad en la educación. La implicación y participación del mundo cooperativo de la enseñanza es fundamental.

Las cooperativas de enseñanza suelen estar muy arraigadas al territorio, especialmente en barrios y municipios donde a veces la oferta pública es limitada. ¿Se podría contemplar el cooperativismo educativo como una herramienta para combatir la despoblación o garantizar la oferta educativa en zonas rurales?

El centro educativo siempre es garantía de arraigo territorial, sea público o privado-concertada. En la Región de Murcia lo comprobamos cada día: allí donde hay un colegio o un instituto que funciona, hay vida, hay familias que deciden quedarse, hay proyectos que se consolidan y oportunidades que se multiplican. La educación no es solo un servicio público esencial, es también un elemento estructural que sostiene la cohesión social y el equilibrio territorial de nuestra comunidad autónoma.

En municipios pequeños, en pedanías y en zonas rurales, un centro educativo abierto y con futuro significa que los niños no tienen que desplazarse largas distancias, que las familias pueden organizar su vida con estabilidad y que el tejido social del entorno se mantiene vivo. Y en las áreas urbanas, los centros actúan como espacios de convivencia, de diversidad y de participación comunitaria. Todos ellos, sin excepción, contribuyen a fortalecer el territorio y a garantizar que la igualdad de oportunidades no dependa del código postal.

Por eso defendemos una red educativa plural, complementaria y equilibrada, donde cada centro aporta su identidad y su proyecto pedagógico, pero todos comparten un mismo compromiso: servir al interés general y responder a las necesidades reales de cada localidad. La educación es un proyecto colectivo y su éxito depende de la colaboración entre administraciones, equipos directivos, docentes, familias y entidades sociales. Cuando un centro educativo se consolida, también lo hace su entorno: se dinamiza la economía local, se generan servicios, se atrae talento y se refuerza la cohesión comunitaria.

Nuestro objetivo es que ningún municipio de la Región de Murcia quede atrás porque solo así se podrá garantizar la igualdad de oportunidades y el ascensor social que representa la educación.

En materia de innovación, digitalización e inclusión educativa, ¿qué papel pueden jugar las cooperativas de enseñanza en la implantación de nuevas metodologías sin que ello genere desigualdades entre centros sostenidos con fondos públicos?

Las cooperativas de enseñanza pueden desempeñar un papel muy valioso en la implantación de nuevas metodologías, siempre desde una lógica de colaboración y transferencia de conocimiento. Su estructura organizativa, más flexible y participativa, suele facilitar la experimentación pedagógica, la adopción temprana de tecnologías educativas y el desarrollo de proyectos inclusivos con fuerte implicación del profesorado.

Para evitar que esa capacidad genere brechas entre centros sostenidos con fondos públicos es fundamental que la innovación que desarrollen las cooperativas se integre en un ecosistema compartido, donde todos los centros puedan beneficiarse.

Esto implica que se creen espacios de cooperación y difusión en las que estas actúen como laboratorios de buenas prácticas, compartiendo resultados, materiales y metodologías con el resto de la red pública y concertada.

La innovación debe alinearse con los planes regionales de digitalización e inclusión educativa, garantizando que cualquier avance sea replicable y accesible para todos los centros. Las cooperativas pueden pilotar iniciativas, pero siempre dentro de un marco que asegure su extensión al conjunto del sistema.

En inclusión educativa, las cooperativas pueden aportar enfoques muy valiosos basados en la participación de las familias y la comunidad. Integrar estas experiencias en las políticas regionales permite que la innovación no sea un privilegio, sino un bien común.

En definitiva, las cooperativas de enseñanza pueden ser un motor de innovación si su trabajo se orienta a fortalecer el sistema educativo en su conjunto, no a generar islas de excelencia. Desde la consejería, el papel clave es asegurar que toda innovación se comparta, se evalúe y se ponga al servicio de la equidad, de modo que cada avance contribuya a mejorar la educación de todos los alumnos de la Región de Murcia.

Mirando al futuro, ¿tiene la Consejería una estrategia clara sobre el peso que debe tener la enseñanza concertada y las cooperativas educativas dentro del sistema regional, o su evolución dependerá únicamente de la demanda social y del equilibrio presupuestario?

El futuro de la enseñanza concertada lo escribirán las familias de la Región de Murcia, que podrán seguir eligiendo el centro que quieren para la educación de sus hijos. Pero, al mismo tiempo, el Gobierno de la Región de Murcia seguirá trabajando de la mano de la comunidad educativa tomando decisiones que garanticen la estabilidad de los trabajadores y de la oferta de los centros educativos. La libertad de enseñanza y la estabilidad de los proyectos educativos de todos los centros, con independencia de su titularidad, son los ingredientes que necesitan nuestro alumnado y sus familias para alcanzar el mejor proyecto de vida posible a través de la educación