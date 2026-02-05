La Vaguada, donde el alumnado es protagonista activo del aprendizaje

La Cooperativa de Enseñanza La Vaguada (Cartagena) lleva más de 25 años formando a las personas del futuro a través de unos valores entre los que destacan la responsabilidad, la igualdad, la solidaridad y la ayuda mutua entre su alumnado, que se convierte en protagonista activo del aprendizaje.

Bajo el lema ‘Tu sueño, nuestra meta’, La Vaguada ofrece una formación en las etapas educativas de Infantil (1er y 2º ciclo), Primaria, ESO, Bachillerato (modalidades de Humanidades y Ciencias Sociales y de Ciencias y Tecnología) y Formación Profesional con el Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa.

Además, este centro concertado bilingüe cuenta con aulas abiertas en Primaria y Secundaria.

Reconocido por la Red de Centros Educativos Promotores de Salud, destaca como centro bilingüe, Steam Reference School y espacio cardioprotegido.

Ofrece los servicios de Matinal y de Mediodía, comedor y transporte escolar, actividades extraescolares y seguro de accidentes.

El próximo sábado 21 de febrero, de 10:00 a 13:00h, celebra su Jornada de Puertas Abiertas, o si lo prefieres puedes agendar visitas personalizadas a partir del 23 de febrero solicitando cita a través de la web www.colegiolavaguada.com.

