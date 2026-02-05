Ucoerm: una pieza clave en la transformación de la enseñanza

La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (Ucoerm) se ha consolidado como un referente en el modelo educativo cooperativo y en la economía social de la región. Desde su creación, su misión ha sido representar, coordinar, promover y defender el modelo cooperativo en el ámbito educativo, convirtiéndose en una pieza clave en la transformación y modernización de la enseñanza.

Ucoerm no es solo una organización educativa; es un movimiento que ha transformado la educación en la Región de Murcia. Su capacidad de adaptación, su compromiso con los valores cooperativos y su impacto en la sociedad la convierten en un pilar fundamental para el presente y futuro de la educación en la Región de Murcia, también asegurando que las nuevas generaciones disponen de los conocimientos y herramientas adecuados para emprender y adaptarse al mercado laboral y a los sectores emergentes que se desarrollarán en la Región de Murcia.

Ucoerm agrupa a un total de 63 cooperativas de enseñanza. / Ucoerm

Ucoerm agrupa a 63 cooperativas de enseñanza, de las cuales 55 son centros educativos concertados que imparten educación desde los 3 hasta los 18 años, incluyendo Bachillerato y Formación Profesional. Además, representa a 27 escuelas infantiles de primer ciclo que trabajan bajo la fórmula cooperativa. En total, este modelo educativo acoge a cerca de 43.000 alumnos y emplea a casi 4.000 profesionales, lo que supone cerca del 50% de la educación concertada en la Región de Murcia.

Su impacto no solo se mide en cifras, sino en la filosofía y valores que transmite: el cooperativismo de enseñanza fomenta un modelo basado en la democracia, la igualdad, la autogestión y la solidaridad. Estos principios contribuyen a la creación de empleo de calidad, fortalecen la cohesión social y promueven un desarrollo sostenible.

Las cooperativas de enseñanza de Ucoerm no solo buscan impartir conocimientos, sino también formar ciudadanos comprometidos con la sociedad. Sus centros se caracterizan por un modelo de gestión democrático y participativo, una educación personalizada que atiende a la diversidad del alumnado, un compromiso con la inclusión y la igualdad de oportunidades, un enfoque innovador y de calidad en la enseñanza, así como un fuerte arraigo en el entorno local y compromiso con el medio ambiente.

Desde sus inicios, Ucoerm y sus cooperativas han trabajado activamente para garantizar una escolarización equilibrada para el alumnado con necesidades educativas especiales, reforzando su compromiso con una educación integradora y accesible para todos.

El cooperativismo de enseñanza en Murcia no solo ha sido reconocido a nivel regional y nacional, sino que también ha obtenido un importante respaldo internacional. La resolución de Naciones Unidas sobre la economía social destaca la relevancia de este modelo en la construcción de sociedades más justas y equitativas. En este sentido, Ucoerm ha participado en foros de relevancia global, como el Consejo de Administración de Social Economy Europe, reafirmando su papel como referente en este ámbito.

«El futuro de Ucoerm pasa por seguir trabajando por el crecimiento y consolidación del modelo cooperativo de enseñanza, por seguir defendiendo y trabajando en favor de la libre elección de centro, por la mejora de la financiación de la educación infantil y por garantizar la estabilidad del sector cooperativo. La apuesta por la innovación y la adaptación a los retos educativos del siglo XXI son claves para continuar creciendo e impulsando una enseñanza de calidad en la Región de Murcia», concluye Juan Antonio Pedreño.