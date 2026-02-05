Severo Ochoa: entender la educación como el desarrollo integral de la persona

La Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa tiene más de 40 años de historia, siendo una de las más antiguas de nuestra región. Desde sus inicios, siempre ha destacado por la implicación del profesorado para con la educación de su alumnado, comprendido desde la etapa de Educación Infantil, pasando por Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, hasta llegar a Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior. Este centro entiende la educación como un proceso que afecta al desarrollo integral de la persona. Bajo este modelo educativo, inculca a su alumnado a través de su proyecto valores como la solidaridad, el respeto y la cultura. En esta línea de apertura e innovación, el centro cuenta con el programa Erasmus+, cofinanciado por Unión Europea, que permitirá formar tanto a alumnado como a profesorado en valores europeos y en metodologías de enseñanza adaptadas a los retos educativos actuales. Además, el centro facilita cauces de expresión gracias a Percuseve, un grupo de teatro integrado por estudiantes de Secundaria que ha obtenido prestigiosos premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional.

Uso tecnológico responsable

El Centro de Enseñanza Severo Ochoa no se queda atrás en la era digital, ya que todo su alumnado, sea cual sea la etapa educativa a la que pertenezca, trabaja de manera activa el uso responsable de las nuevas tecnologías. El centro es consciente del cambio que diariamente sufre nuestra sociedad en este aspecto, y es por ello que ha incluido la digitalización en su proyecto. Los más pequeños aprenden nociones básicas de robótica que les sirven para desarrollar su pensamiento computacional. En Primaria aprenden a usar herramientas digitales que motivan su aprendizaje. Y tanto en Secundaria y Bachillerato como en Ciclos Formativos trabajan proyectos que les acercan a la vida real.

Severo Ochoa siempre ha destacado por la implicación del profesorado para con la educación de su alumnado. / Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa

Tampoco descuida el fomento de hábitos saludables y la práctica del deporte gracias a su programa de Educación para la Salud o a su vocación deportiva, que ya ha sido premiada en otros años con el premio al Mérito deportivo como Centro Educativo promotor del deporte escolar. Siguiendo esta tónica se encuentra el programa de ‘Escuelas Activas’, con el que los estudiantes compiten durante el tiempo del recreo en torneos de fútbol, baloncesto, mate, tenis de mesa y ajedrez, o practican la expresión corporal a través de competiciones de baile. Y, por último aunque no menos importante, destacar la participación del alumnado en el Proyecto Huellas, que consiste en la concienciación de valores relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por todo esto, Severo Ochoa ha recibido el reconocimiento de ‘Colegios ODS Cooperativos’, otorgado por la Unión Española de Cooperativas de Enseñanza.

Servicios adicionales

Destaca el aula canguro (a partir de las 7:30 horas), inglés gratuito para el alumnado 0-2 años, inglés extracurricular a partir de 3 años (se imparte fuera del horario lectivo con una duración de 4 horas semanales), comedor con cocina propia y casera, menús adaptados por edades y dietas especiales, servicio de cantina, y escuela de verano. Las actividades extraescolares que propone el centro ubicado en Los Garres también son muy numerosas: fútbol sala, gimnasia rítmica, patinaje y béisbol, entre otras.

Severo Ochoa: entender la educación como el desarrollo integral de la persona / Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa

El proyecto Erasmus+ llamado ‘¿Hablamos?’ busca inculcar el sentido de pertenencia a la Unión Europea de la comunidad educativa. Para ello, a partir del presente curso, el centro está llevando a cabo diversas movilidades europeas con las que se pretende formar al alumnado participante en el uso responsable de los nuevos medios de comunicación. Así mismo, el profesorado también tiene cabida en este programa, que reforzará sus competencias lingüísticas y adquirirá conocimientos sobre métodos de aprendizaje innovadores. Estas acciones no serían posibles sin la cofinanciación de la Comisión Europea y el apoyo y la confianza de las familias.

El proyecto de Actividades Complementarias completa la formación educativa con acciones como la Semana Cultural, la Semana Profesional enfocada a los Ciclos Formativos, Olimpiada Severo Ochoa, jornadas de lectura, exposiciones, proyecto de educación vial, Musical de Navidad, proyecto de radio o un huerto escolar, en el que el alumnado aprende la importancia del cuidado del medio ambiente y los beneficios de una dieta sana y equilibrada.

El proyecto de radio se puso en marcha durante el curso 20/21 con el fin de crear una radio del centro en el que participara tanto profesorado como alumnado. El objetivo de ‘Soy Radio’ es que el alumnado trabaje la dicción, redacción y se quite el miedo a hablar en público. Durante este curso 25/26 la radio sigue creciendo con el trabajo de alumnado y profesorado que preparan secciones con proyectos realizados en clase para luego explicarlos a través de las ondas. La música y el teatro también tienen cabida con los proyectos de Percuseve y con la realización de obras de teatro en directo. Un proyecto divertido y diferente que ayuda a mejorar en diferentes disciplinas mientras se divierten.

Severo Ochoa: entender la educación como el desarrollo integral de la persona / Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa

En el centro está ubicada, desde 1999, la sede del Museo Paleontológico de la Región de Murcia que alberga entre 700 y 800 piezas de minerales y fósiles. Cabe destacar los tres caparazones de tortuga gigante con más de 5 millones de años de antigüedad.

Participación familiar

Las familias también tienen un papel fundamental en este centro, representadas por la AMPA, que entre otras actividades organiza una escuela de padres y madres para las familias de los distintos niveles educativos y actividades para el alumnado, además de contar con un club de senderismo que fomenta la convivencia y el deporte entre las mismas, colaborando siempre con las necesidades del centro.

Tras más de 40 años formando, educando e ilusionando a su alumnado, el Centro de Enseñanza Severo Ochoa agradece la confianza depositada por todas las familias de sus estudiantes, invitándoles a que les conozcan concertando una visita personalizada y guiada por sus instalaciones o visitando su web: www.colegioseveroochoa.es.

Más información sobre el Cooperativa de Enseñanza Severo Ochoa