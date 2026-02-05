Jornadas, eventos y congresos para la difusión del cooperativismo

La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia cerró un 2025 repleto de actividades con las que dio a conocer los beneficios de un modelo al que lleva representando, coordinando, promoviendo y defendiendo durante más de 40 años.

Cuatro décadas de liderazgo

El 21 de noviembre, la organización celebró el XL Día de Ucoerm, un evento que se convirtió en la principal celebración de su 40º aniversario. La jornada, que tuvo lugar en el Jardín Botánico, reunió a más de 800 personas, cooperativistas, docentes y representantes de distintos ámbitos de la sociedad e instituciones regionales. Este encuentro sirvió para reafirmar su identidad, reconocer trayectorias y ratificar el compromiso colectivo con el modelo cooperativo de enseñanza.

El programa del XL Día de Ucoerm se centró en rendir homenaje y destacar a todos los actores que dan vida al proyecto cooperativo. / Ucoerm

Celebrar más de cuarenta años de vida es un logro fundamental que consolida la visión de una educación basada en los principios de la Economía Social. Su presidente, Juan Antonio Pedreño, subrayó que este evento fue una cita para «celebrar cuatro décadas de trabajo y éxitos. Para reconocer a las personas, a las cooperativas, a las instituciones y, por supuesto, a los jubilados que han dado prácticamente su vida laboral por este modelo empresarial».

La importancia de su movimiento quedó patente con la amplia presencia institucional. Contaron con el delegado del Gobierno, Francisco Lucas; el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín; y los alcaldes de Cartagena, Noelia Arroyo, y de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y, el director general de Trabajo Autónomo y Economía Social, Antonio Pascual del Riquelme Herrero, entre otros.

El consejero de Educación, Víctor Marín, destacó el papel esencial de la Unión, afirmando que «las cooperativas de enseñanza son un pilar fundamental del sistema educativo de la Región de Murcia», además de ser un referente para la calidad, la innovación y la libertad de enseñanza.

En esta línea, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, animó al profesorado y a los jóvenes a apostar por esta fórmula de éxito, que «supone empleo estable» y una «calidad para el alumno que es digna de mención».

El programa del XL Día de Ucoerm se centró en rendir homenaje y destacar a todos los actores que dan vida al proyecto cooperativo. La entrega de los trofeos del XIX Campeonato de Atletismo, que tuvo lugar el pasado mayo, destacó la formación en valores, como el esfuerzo y el juego limpio, a través del deporte. Los centros premiados fueron.

A continuación, el respeto y el agradecimiento se centraron en el emotivo homenaje rendido a los docentes cooperativistas que han alcanzado la jubilación. La entrega de placas fue un acto de profundo cariño, con largos aplausos que demostraron el enorme agradecimiento de toda la comunidad hacia quienes han dedicado su vida a construir y mantener sus proyectos.

El presidente Pedreño destacó su labor y subrayó que «un buen docente tiene poca historia propia que contar. Su vida pasa a otras vidas». Señaló además que son «los pilares de la estructura más íntima de nuestros colegios. Un docente deja un legado en cada alumno al que inspira».

El momento culminante fue la entrega de las tradicionales distinciones de Ucoerm, con las que reconocieron la excelencia y el compromiso a Cáritas Región de Murcia, el Gobierno de la Región de Murcia, Cooperativas de Enseñanza AYS y Azaraque, y Concepción Carrillo, de la cooperativa Samaniego.

Juan Antonio Pedreño cerró la entrega de premios con una reflexión sobre la esencia del modelo: "Si algo define estos cuarenta años es precisamente la capacidad de trabajar unidos. De convertir cada cooperativa en un espacio donde la educación se vive desde la corresponsabilidad, la participación y la creencia profunda de que cada persona aporta, cada persona cuenta".

El XL Día de Ucoerm fue, en definitiva, la celebración de un proyecto que nació con la firme convicción de ofrecer una educación diferente, combinando conocimiento con valores, profesionalidad con participación y aprendizaje con democracia interna, creando así un modelo educativo profundamente transformador para la sociedad.

Ucoerm celebró un proyecto que ha sabido reinventarse, crecer y seguir soñando durante cuarenta años. La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia reafirma su compromiso con el futuro, con la convicción de que la unión y el trabajo conjunto son la clave para la mejora continua.

Feria de Cooperativas Escolares

Ucoerm celebró los días 27 y 28 de marzo la sexta edición de la Feria de Cooperativas Escolares. En esta ocasión disfrutaron de dos días consecutivos para poder dar una mayor vistosidad y participación a esta Feria de Cooperativas que tuvo lugar tuvo lugar en el Paseo Alfonso X El Sabio de Murcia, duplicando el número de cooperativas escolares participantes respecto a la edición anterior y alcanzando un centenar de proyectos cooperativos presentados. Todos los proyectos fueron diseñados y gestionados por alumnado de entre 7 y 18 años, perteneciente a 47 cooperativas de enseñanza asociadas a Ucoerm.

Fernando López Miras inauguró la sexta edición de la Feria de Cooperativas Escolares. / Ucoerm

La finalidad de esta feria es fomentar, desde edades tempranas, el espíritu emprendedor y los valores cooperativos entre el alumnado mediante programas de emprendimiento cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de habilidades como el trabajo en equipo, la participación democrática, la creatividad, la responsabilidad social y la igualdad. Todo este proceso permite que el alumnado adquiera competencias clave para su futuro personal y profesional, al tiempo que se familiariza con los principios y el funcionamiento del modelo cooperativo.

En esta edición, y durante las dos jornadas, más de 3.000 estudiantes de centros educativos de toda la Región de Murcia participaron de forma activa en la feria, mostrando al público sus iniciativas empresariales y cooperativas.

Más de 3.000 estudiantes de toda la Región de Murcia participaron la sexta edición de la Feria de Cooperativas Escolares. / Ucoerm

Entre las distintas iniciativas presentadas se pudieron encontrar propuestas muy diversas en cuanto a temática y desarrollo. Se incluyeron trabajos relacionados con la robótica, la programación, la atención sanitaria, la comercialización de productos ecológicos, la creación de jabones caseros, la venta de aceites esenciales, la producción audiovisual, la organización de eventos musicales, la plantación de flores silvestres, la elaboración de productos artesanos como bisutería o arcilla, y la reutilización de ropa de segunda mano, entre otras propuestas.

Digitalización, Salud mental y Emprendimiento

La Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia celebró del 25 al 27 de junio el VII Congreso de Educación: Digitalización, Salud mental y Emprendimiento en la era digital, un encuentro que volvió a consolidarse como una de las grandes citas estatales en las que el sector educativo reflexiona de manera conjunta sobre los desafíos emergentes y las oportunidades que se abren para la escuela del futuro. Bajo el lema ‘Inteligencia Artificial, salud mental y liderazgo: retos de la educación del futuro’, esta edición logró reunir en la ciudad de Murcia a cerca de 1.400 participantes procedentes de múltiples ámbitos, incluyendo docentes, equipos directivos, especialistas en innovación y representantes institucionales de toda España.

Ucoerm celebró del 25 al 27 de junio el VII Congreso de Educación: Digitalización, Salud mental y Emprendimiento en la era digital. / Ucoerm

La primera jornada estuvo dedicada íntegramente a analizar el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito educativo, una cuestión que ha pasado de ser un debate teórico a convertirse en una realidad dentro de los centros.

La segunda jornada del congreso estuvo dedicada al bienestar emocional y a la salud mental en las aulas, un ámbito que ha adquirido una relevancia creciente debido al aumento de casos de ansiedad, estrés, dificultades de adaptación y problemas relacionales tanto en el alumnado como en el profesorado.

El viernes 27, última jornada del congreso, el programa abordó el liderazgo educativo y el emprendimiento como elementos clave para impulsar el cambio desde dentro de las instituciones escolares.

Salud mental, sectores emergentes, y transferencia al alumnado

Otra de las jornadas de formación a destacar por Ucoerm en 2025 se centró en los sectores emergentes, la sostenibilidad, la transición ecológica y la economía verde, pero también en la necesidad de abordar la salud emocional del alumnado en una sociedad en constante transformación. El evento, bajo el nombre ‘Orientadores Educativos, Sectores Emergentes y Transferencia al Alumnado de Cooperativas de Enseñanza, como vector de Futuro’, estuvo dirigido a orientadores de las cooperativas de enseñanza y de centros escolares en general, siendo su objetivo principal fomentar la transferencia de estos temas clave al alumnado, teniendo en cuenta la importancia de orientarles hacia nuevos nichos de empleo y de contribuir a que transiten por la adolescencia con el mayor bienestar mental posible.

Mesa redonda ‘Hablemos del futuro de los jóvenes de la Región de Murcia’. / Juanchi López

Durante la inauguración, Carmen María Zamora, secretaria general de la Consejería de Educación y Formación Profesional, destacó la importancia de orientar la formación del alumnado hacia nuevas profesiones vinculadas a la sostenibilidad y la economía verde. En esta misma línea, el presidente de Ucoerm, Juan Antonio Pedreño, enfatizó la necesidad de guiar a los estudiantes hacia sectores con un alto potencial de crecimiento en la Región de Murcia, como la digitalización, la economía circular, el sector audiovisual y la economía de los cuidados.

A continuación, Juan Pedro Martínez, vicedecano de Calidad e Innovación de la Facultad de Psicología de la Universidad de Murcia, centró su intervención en los retos que enfrentan los orientadores en un contexto de creciente digitalización, analizando los diferentes factores que influyen en el éxito académico y reflexionando sobre el aumento de problemas de salud mental en edades tempranas, incluyendo el acoso escolar y el ciberacoso.

En relación con el ámbito laboral, Pilar Valero, directora general del Servicio de Empleo y Formación (SEF), subrayó el crecimiento de la tasa de población activa entre los jóvenes y la importancia de la formación para reducir el desempleo juvenil.

El directo del Instituto de Fomento (INFO) Joaquín Gómez, por su parte, presentó a la Región de Murcia como una tierra de oportunidades, resaltando su liderazgo en exportaciones y en la creación de empresas tecnológicas, además de enfatizar el talento presente en la región.

Antonio Pasqual del Riquelme, director general de Autónomos y Economía Social, expuso los logros alcanzados con el V Pacto Regional para la Excelencia de la Economía Social, destacando la creación de más de 5,000 nuevos puestos de trabajo.

La jornada concluyó con una mesa redonda titulada ‘Hablemos del futuro de los jóvenes de la Región de Murcia’, en la que se discutieron distintas estrategias para mejorar la empleabilidad juvenil y se compartieron experiencias y perspectivas sobre el futuro laboral de las nuevas generaciones.