El cooperativismo de enseñanza como proyecto educativo y social

En el ecosistema educativo de la Región de Murcia, el cooperativismo de enseñanza ocupa un espacio singular que combina empresa, educación y compromiso social. En ese marco actúa Ucoerm, la Unión de Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia, como organización representativa de un modelo educativo basado en la democracia interna, la autogestión y la responsabilidad colectiva. Su papel no se limita a la coordinación empresarial, sino que articula una visión educativa y unas reivindicaciones concretas que afectan directamente al presente y al futuro de las cooperativas de enseñanza.

La misión de Ucoerm se centra en representar, coordinar, promover, defender y visibilizar este modelo empresarial y educativo ante la sociedad y ante los distintos foros institucionales, así como en estrechar las relaciones con las organizaciones e instituciones del sector.

La entidad define el cooperativismo de trabajo asociado en enseñanza como una forma de empresa socialmente responsable, sustentada en los principios de democracia, igualdad, autogestión y solidaridad. Desde esta base, vincula su acción a la creación de empleo de calidad, la cohesión social y el desarrollo sostenible.

Su visión es clara: ser la referencia esencial en la Región de Murcia en todo lo relacionado con el cooperativismo de enseñanza y de trabajo asociado, junto a Ucomur tanto para las cooperativas asociadas como ante las administraciones públicas, otros agentes sociales y la sociedad en general. En los espacios organizativos e institucionales en los que participa, Ucoerm aspira a consolidarse como un colaborador necesario para fortalecer el movimiento cooperativo de enseñanza, sus principios y sus valores.

En el plano ético, Ucoerm asume como propios la definición de cooperativa de la Alianza Cooperativa Internacional, los siete principios cooperativos y los diez valores que los acompañan, que constituyen el marco de referencia de toda su actuación.

La cooperativa de enseñanza, tal como la define Ucoerm, tiene por objeto la realización de actividades docentes en sus distintas etapas, niveles y modalidades, mediante la titularidad o la gestión de uno o varios centros educativos. A esta actividad principal se suman aquellas acciones auxiliares o complementarias que guardan relación directa con la función educativa.

Este modelo integra la gestión empresarial con el proyecto pedagógico, y se apoya en una estructura democrática en la que la toma de decisiones forma parte de la propia identidad cooperativa.

Ideario y proyecto educativo cooperativo

El ideario cooperativo de Ucoerm parte de una premisa explícita: toda educación implica una determinada visión del mundo, de la persona y de la vida. Desde esa convicción, las cooperativas de enseñanza trabajan por una oferta pedagógica de calidad, coherente e innovadora, basada en una enseñanza personalizada en la que cada alumno es tratado de forma individual.

Los centros cooperativos se conciben como espacios con un ambiente moderno, renovador y que incentiva los hábitos de estudio, al tiempo que buscan trasladar sus principios y valores al conjunto de la sociedad. El horizonte que se plantea es el de una sociedad más cooperativa, menos agresiva, más justa, solidaria y humana.

El proyecto educativo de Ucoerm define a la cooperativa de enseñanza como una escuela ética, independiente y no doctrinaria, comprometida con la igualdad y orientada a compensar las desigualdades sociales. Se trata de una escuela integradora, no selectiva ni competitiva, multicultural y coeducadora, con una clara vocación investigadora e innovadora.

Este modelo educativo apuesta por una gestión escolar democrática y participativa, por la autonomía de los centros y por la máxima calidad de los servicios educativos. Las cooperativas se definen como entidades vinculadas a su entorno y comprometidas con el medio natural y social, que educan para la comprensión, la convivencia, la paz y la solidaridad, y que preparan al alumnado para su inserción en la vida adulta, social y profesional. Todo ello desde una base de cooperación, ayuda mutua, respeto y trabajo en equipo, y con el objetivo explícito de difundir y promover el cooperativismo.

Necesidades, demandas y propuestas

Las cooperativas de enseñanza representadas por Ucoerm plantean un conjunto de necesidades y demandas estructuradas por ámbitos concretos.

En relación con la natalidad, reclaman un análisis de las ratios futuras tanto en la enseñanza pública como en la concertada. En el ámbito de la financiación, solicitan el incremento de la partida destinada a gastos de funcionamiento, el análisis del módulo económico y la reducción inmediata de los tiempos de pago por parte de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Empleo, especialmente ante la implantación de distintas medidas educativas.

Otra de las demandas centrales es la recuperación de las ratios en Educación Infantil y Primaria que fueron reducidas en 2011. A ello se suma la necesidad de una mayor dotación para el alumnado con Necesidades Educativas Especiales y la aplicación de la reducción de una hora lectiva por asimilación.

Las cooperativas también señalan la necesidad de anticipar la financiación de la figura del secretario, ante el incremento de la burocracia administrativa y la falta de margen que ofrece el módulo actual.

En el plano laboral y societario, se plantea la resolución de la problemática relacionada con las contrataciones indefinidas, así como las cuestiones vinculadas a los contratos de relevo y a los socios de duración determinada. También se expresan dudas sobre la aplicación de la subvención del aula de dos años y del tramo 0-3, en aspectos como la admisión o el profesorado.

Dentro del ámbito cooperativo, Ucoerm identifica estrategias de futuro y propone la potenciación de actividades formativas societarias. Entre ellas se incluyen cursos de experto, formación en gestión cooperativa, economía y fiscalidad, la elaboración de un código ético propio, convivencias entre presidentes y directores, congresos, formación sobre la aplicación de la Lomloe, jornadas de intercambio de experiencias educativas y acciones específicas sobre cooperativismo. La Formación Profesional se señala como un objetivo estratégico en el marco de la Ley de FP, junto con la reflexión sobre la relación entre cooperativas vecinas.

Finalmente, la organización subraya la necesidad de reforzar la visibilidad y la comunicación del modelo cooperativo de enseñanza. Para ello propone la realización de jornadas, encuentros y seminarios en diferentes localidades, así como la continuidad de acciones orientadas a visibilizar tanto el modelo cooperativo de enseñanza como la propia Ucoerm.

