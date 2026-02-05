Colegio El Taller: abriendo puertas al mundo desde el aula de 1 año

El Centro Concertado El Taller refuerza su compromiso con la educación desde las primeras etapas en su Escuela Infantil, con aulas de 1 y 2 años, esta última subvencionada. Esta apuesta nace de la convicción de que los primeros años de vida son fundamentales para el desarrollo emocional, social y cognitivo del alumnado, ofreciendo un acompañamiento cercano y continuo que se prolonga hasta el final de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

Desde 1982, El Taller acompaña a las familias de Molina de Segura con un proyecto educativo cercano e innovador. El vínculo familia-escuela es uno de los pilares del centro y se refuerza a través de una participación activa en la vida escolar. Bajo su lema ‘Creciendo Contigo’, el colegio organiza distintas actividades de convivencia como la Carrera Solidaria, el Día de la Bici y el Family Fest.

Entre los proyectos más destacados del centro se encuentra el Proyecto Alfil, que incorpora el ajedrez en el aula como herramienta educativa. Este compromiso educativo con el ajedrez se refuerza con la celebración del III Open Chess, evento donde el colegio ha sido sede municipal con la participación activa de más de 200 alumnos de diferentes centros de la Región de Murcia. Con el ajedrez, el alumnado desarrolla habilidades como el pensamiento lógico, la concentración y la toma de decisiones.

La atención a la diversidad y la educación emocional son otros de los ejes clave del Colegio El Taller. Desde las aulas se trabaja el reconocimiento y la gestión de las emociones, favoreciendo el bienestar personal, la convivencia y el desarrollo de valores esenciales para la vida.

El centro concede también un papel protagonista al arte y a la creatividad. Cada dos años se celebra una exposición de arte, donde el alumnado muestra el resultado de su trabajo de investigación sobre diferentes corrientes artísticas y autores. Hoy, estas obras siguen habitando sus pasillos como testigos del paso del tiempo, permitiendo que las nuevas generaciones descubran, a través del arte, la huella dejada por quienes un día también fueron alumnos del centro y que hoy son padres y madres de sus alumnos, creando un diálogo entre pasado y presente que fortalece el sentimiento de comunidad y pertenencia.

En el Centro Concertado el Taller están comprometidos con la internacionalización de su alumnado y con la construcción de una identidad europea desde la educación. «Creemos en una escuela sin fronteras, donde nuestros estudiantes se forman como ciudadanos activos de Europa y del mundo», afirman. Como centro acreditado por el programa Erasmus+, ofrecen a su alumnado la oportunidad de participar en experiencias educativas internacionales en países como Francia e Irlanda.

Actualmente, el centro ofrece un recorrido educativo completo desde 1 año hasta 4º de ESO, garantizando un acompañamiento continuo a lo largo de todas las etapas, impulsando nuevos retos como el proyecto de un Aula Abierta, reforzando su compromiso con una educación inclusiva. Además, el próximo mes de febrero, el Colegio El Taller celebrará sus Open Days los días 16 y 19 de febrero a las 09:30h y 2 de marzo a las 16:00h. y serán una oportunidad única para que las familias conozcan de primera mano su Proyecto Educativo, las instalaciones y el equipo humano del centro.

