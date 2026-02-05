El Colegio Miralmonte ofrece una educación integral, innovadora y con valores

El Colegio Miralmonte, Cooperativa de Enseñanza y Centro concertado, ubicado en el Polígono Residencial de Santa Ana, Cartagena, se distingue por ofrecer una formación integral y continua, acompañando al alumnado desde los primeros meses de vida hasta su preparación académica y profesional, con una atención personalizada que respeta los ritmos y capacidades de cada estudiante.

El Colegio Miralmonte abarca todas las etapas educativas, garantizando un seguimiento coherente de cada alumno. El centro cuenta con Primer Ciclo de Educación Infantil, Segundo Ciclo de Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, con dos itinerarios formativos adaptados a intereses y capacidades. Además, ofrece una sólida Formación Profesional, con Ciclos Formativos de Grado Medio en Sistemas Microinformáticos y Redes y Técnico en Guía en el Medio Natural, y Ciclos Formativos de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma y Administración y Finanzas, preparando al alumnado para los retos del mundo laboral.

Escuela Infantil

La Escuela Infantil, desde los 4 meses hasta los 2 años, está organizada en 1 aula de bebés, 2 aulas de 1 año y 3 aulas de 2 años, ofreciendo un entorno seguro, afectivo y estimulante. Desde edades tempranas, trabajamos el desarrollo emocional, la atención individualizada y la psicomotricidad, fomentando la autonomía y la creatividad. Además, se realizan talleres de experimentación sensorial y musical, iniciación a la robótica, artes plásticas, títeres y marionetas, actividades en el huerto escolar y gallinero educativo, así como juego heurístico, contribuyendo al aprendizaje a través del juego y la experiencia práctica. También incluimos sesiones de natación en Educación Física, ya que disponemos de piscina climatizada, hábitos saludables y propuestas de educación emocional, integrando el bienestar físico y emocional en la vida diaria.

Proyectos transversales

El Colegio Miralmonte impulsa proyectos transversales en todas las etapas. Destacan la Radio y Televisión Escolar, perteneciente a la Red de Centros de la Consejería en el Proyecto de la Radio, los proyectos de Atención a la Diversidad, el Debate Escolar, y el trabajo de matemáticas manipulativas, que facilitan la comprensión a través de la práctica. Además, promovemos la creatividad y la participación mediante talleres, proyectos de huerto, marionetas y actividades artísticas.

Entre los servicios que ofrece, el centro dispone de comedor escolar con cocina propia, donde se elaboran menús adaptados a las necesidades de cada alumno, con horario ampliado. El colegio cuenta con ruta de autobús, aula de madrugadores desde las 7.30 h y una amplia oferta de extraescolares académicas y deportivas, fomentando la conciliación familiar y el desarrollo integral del alumnado.

El Colegio Miralmonte también se preocupa por la salud y el bienestar de los estudiantes. Es el primer centro de Cartagena con Enfermera Escolar, garantizando atención sanitaria inmediata, prevención de riesgos y educación en hábitos saludables, lo que aporta tranquilidad a las familias y seguridad al alumnado.

Su Gabinete Diversia refuerza la atención a la diversidad, ofreciendo apoyo educativo individualizado y recursos especializados para aquellos estudiantes que requieren un acompañamiento adicional. Asimismo, fomentamos el trabajo cooperativo, la responsabilidad y el pensamiento crítico, preparando a los alumnos no solo académicamente, sino también como personas conscientes y comprometidas.

Más información

Web: https://colegiomiralmonte.es/

Teléfono: 968 33 07 03

Email: info@colegiomiralmonte.com

Dirección: Polígono Residencial Santa Ana Plaza Baden Powell, s/n, 30319 Cartagena