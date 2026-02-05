CES Vega Media: Más de 40 años formando el futuro con calidad, valores e innovación

En el corazón de Alguazas, el CES Vega Media se ha consolidado como un referente en la enseñanza concertada, apostando por una educación de calidad, gratuita e inclusiva. Con más de cuatro décadas de trayectoria, esta cooperativa de enseñanza destaca por su modelo democrático, la excelencia académica y un ambiente escolar que combina cercanía, innovación y compromiso social.

Hablar del CES Vega Media es hablar de calidad educativa, compromiso docente y éxito académico. Desde su fundación, el centro se ha convertido en una de las instituciones más prestigiosas de la región, gracias a un equipo de profesionales estables, cercanos y en constante formación que guían a los estudiantes con un enfoque personalizado y de excelencia.

El CES Vega Media ofrece programas de refuerzo curricular adaptados a las necesidades de cada alumno. Además, cuenta con programas internacionales como Erasmus+ y ha sido reconocido como Escuela Embajadora de la Unión Europea, reflejando su compromiso con la educación global.

La oferta educativa del centro abarca desde Infantil y Secundaria hasta Formación Profesional de Grado Básico, Medio y Superior, logrando altos índices de empleabilidad en sus ciclos formativos y preparando a los alumnos para un futuro profesional sólido y exitoso. La enseñanza en el CES Vega Media no solo se centra en los conocimientos académicos, sino también en valores fundamentales como la justicia social, la inclusión y la igualdad de oportunidades, pilares de su filosofía cooperativista.

La institución dispone de múltiples programas de atención a la diversidad, incluyendo recursos de Diversificación, Compensatoria, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Aula Abierta en Infantil, Secundaria y ESO, garantizando así una educación adaptada a cada estudiante. Su compromiso con las familias se refleja en servicios como transporte gratuito, taller de música y actividades extraescolares que fomentan la creatividad, el deporte y el aprendizaje tecnológico.

El centro también apuesta por la innovación educativa: instalaciones completamente equipadas, tecnología de última generación, aire acondicionado, campo de fútbol de césped, pabellón y pista cubierta, así como actividades extraescolares de idiomas, robótica e impresión 3D. Su participación en Google for Education, certámenes internacionales de poesía, fotografía y pintura, y campeonatos deportivos consolida su liderazgo educativo en la región.

Además, el CES Vega Media promueve la educación en valores con diferentes proyectos medioambientales, cooperativas escolares y programas como ‘Educando en justicia’ o ‘Tutoría entre iguales’, fomentando así la convivencia, la responsabilidad social y el compromiso ciudadano.

El próximo viernes 27 de febrero, de 16:30 a 19:30 h, el centro celebra sus Jornadas de Puertas Abiertas, una oportunidad única para que las familias conozcan el proyecto educativo, recorran las instalaciones y disfruten de infinitas actividades para toda la familia.

Con una visión integral de la educación, el CES Vega Media continúa marcando la diferencia en la enseñanza concertada, formando ciudadanos preparados, con valores sólidos y un futuro prometedor.

