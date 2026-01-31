San Lorenzo: educación cooperativa, innovación y calidad con resultados

La atención individualizada, la cercanía y una excelente convivencia siguen marcando el día a día del Colegio San Lorenzo, un centro educativo con más de cuatro décadas de trayectoria que ha sabido evolucionar sin perder su esencia cooperativa. Un proyecto educativo que forma a las personas del futuro no solo desde el ámbito académico, sino también desde valores como la ayuda mutua, la responsabilidad, la honestidad y la igualdad.

La oferta educativa del centro es desde infantil dos años (aula subvencionada gratuita) hasta 4º de educación secundaria. / Colegio San Lorenzo

Esta identidad, profundamente vinculada al cooperativismo, se ha visto reforzada recientemente con un importante reconocimiento institucional: desde el curso 2025-26, el Colegio San Lorenzo forma parte de la Red de Centros de Calidad Educativa de la Región de Murcia, un distintivo que avala el compromiso del centro con la mejora continua, la innovación pedagógica y la excelencia educativa.

La oferta educativa del centro es desde infantil dos años (aula subvencionada gratuita) hasta 4º de educación secundaria.

Innovación metodológica desde la etapa infantil

Uno de los pilares del actual proyecto educativo del Colegio San Lorenzo es el cambio metodológico implantado en la etapa de Educación Infantil, donde el centro ha optado por profundizar en modelos de enseñanza más activos y significativos. Este enfoque se traduce en un aprendizaje globalizado, en el que el alumnado es protagonista de su propio proceso educativo.

A través de aulas tematizadas, como el aula STEAM, el aula hogar o el aula de letras, se integran de forma natural y coherente todos los elementos del currículo, favoreciendo el aprendizaje por descubrimiento, la creatividad, la experimentación y el desarrollo de competencias desde edades tempranas. Estos espacios permiten conectar los contenidos con la vida cotidiana del alumnado, reforzando su motivación y su implicación en el aprendizaje.

Atención personalizada y convivencia positiva

La atención individualizada sigue siendo una de las principales señas de identidad del centro. Mediante tutorías personalizadas, el hermanamiento entre cursos y programas de apoyo entre iguales, el Colegio San Lorenzo promueve un clima de convivencia positiva y un entorno seguro, donde las relaciones afectivas y el acompañamiento educativo juegan un papel fundamental.

Esta cercanía se extiende también a las familias, que participan activamente en la vida del centro a través de una comunicación constante y abierta, reforzando el sentimiento de comunidad educativa y el compromiso compartido con la educación de los alumnos.

Resultados académicos que avalan el proyecto

El enfoque pedagógico del Colegio San Lorenzo se ve respaldado por unos excelentes resultados en la prueba de diagnóstico realizada por la Consejería de Educación durante el curso 2024-25, tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria. Estos datos confirman la solidez del modelo educativo del centro y su capacidad para combinar innovación metodológica, atención personalizada y exigencia académica.

Mejora continua y proyección de futuro

La apuesta por la mejora de las instalaciones ha sido constante en los últimos años, con espacios creando y mejorando espacios como el Aula del Futuro, el laboratorio de Química, las aulas tematizadas de infantil, así como la reciente modernización del patio de Infantil y el aula steam de secundaria. Todo ello responde a una concepción del espacio educativo como un elemento clave del aprendizaje y la convivencia.

Además, el centro forma parte de la red de escuelas bilingües de la Región de Murcia y participa en proyectos europeos como eTwinning, ampliando la proyección internacional del alumnado y reforzando su formación en lenguas extranjeras y competencia cultural. Hemos recibido varios premios, tanto nacionales como europeos. El último fue el correspondiente al proyecto “Bookstagram (Little Citizens-A Big Story)”, por el que hemos recibido tanto el sello de calidad nacional como el europeo junto a nuestros socios. Durante este curso nuestros alumnos, tanto de primaria como de secundaria, están inmersos en otros dos nuevos proyectos eTwinning: “Yes, we can” y “Explorers of the Universe”, dentro de los cuales hemos podido participar en la World Space Week y en la Code Week.

Con una sólida base en valores cooperativos, una clara apuesta por la innovación educativa y resultados que avalan su trabajo, el Colegio San Lorenzo continúa consolidándose como un referente educativo en la Región de Murcia, preparado para afrontar los retos del presente y del futuro.

Más información sobre el Colegio Ciudad del Sol