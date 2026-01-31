Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Educación innovadora y personalizada en Azaraque

Prestan una atención minuciosa a las necesidades de cada estudiante, fomentando su desarrollo académico, personal y social

Colegio Azaraque brinda un aprendizaje ajustado al ritmo de cada alumno.

Colegio Azaraque brinda un aprendizaje ajustado al ritmo de cada alumno.

El Colegio Azaraque, ubicado en Alhama de Murcia, es un centro concertado que se distingue por su apuesta por la innovación educativa y por acercar los contenidos del currículum a cada alumno de la manera más individualizada y personalizada posible. Creen que cada niño es único, y por ello prestan una atención minuciosa a las necesidades de cada estudiante, fomentando su desarrollo académico, personal y social desde el primer momento.

Una de las características que les diferencia es la posibilidad de acompañar a sus alumnos a lo largo de toda su etapa escolar, desde 1 año de Educación Infantil, pasando por Primaria hasta 4º de la ESO. Su proyecto educativo está diseñado para ofrecer continuidad, seguridad y un entorno cercano, donde los estudiantes crecen y aprenden con confianza y motivación. Cuentan con programas adaptados a cada etapa, asegurando que el aprendizaje sea significativo y ajustado al ritmo y estilo de cada alumno.

El Colegio Azaraque también se destaca por su apuesta por las nuevas tecnologías y por mantener instalaciones modernas y funcionales que potencian el aprendizaje. Entre sus principales instalaciones se encuentran un aula de tecnología, un laboratorio científico, un aula del futuro y un aula taller, que permiten a los estudiantes desarrollar sus competencias de manera práctica y dinámica. Asimismo, su departamento de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje cuenta con aulas especializadas, pensadas para ofrecer una atención individualizada a alumnos con necesidades educativas diversas, garantizando su inclusión y progreso.

Su objetivo es crear un ambiente en el que los alumnos disfruten aprendiendo, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la curiosidad por descubrir. Cada proyecto, cada clase y cada actividad están pensados para motivar y acompañar a sus estudiantes en su camino hacia el éxito académico y personal.

Para todas las familias que quieran conocer más en profundidad el centro, celebrarán una Jornada de Puertas Abiertas el día 28 de febrero, de 10.00 a 13.00 horas. «Una oportunidad perfecta para descubrir de cerca sus instalaciones, equipo educativo, servicios de ludoteca, aula matinal, comedor, extraescolares... y la forma en que hacemos del aprendizaje una experiencia única y cercana para cada alumno», concluyen.

Educación innovadora y personalizada en Azaraque

