Educación innovadora y personalizada en Azaraque

El Colegio Azaraque, ubicado en Alhama de Murcia, es un centro concertado que se distingue por su apuesta por la innovación educativa y por acercar los contenidos del currículum a cada alumno de la manera más individualizada y personalizada posible. Creen que cada niño es único, y por ello prestan una atención minuciosa a las necesidades de cada estudiante, fomentando su desarrollo académico, personal y social desde el primer momento.

Una de las características que les diferencia es la posibilidad de acompañar a sus alumnos a lo largo de toda su etapa escolar, desde 1 año de Educación Infantil, pasando por Primaria hasta 4º de la ESO. Su proyecto educativo está diseñado para ofrecer continuidad, seguridad y un entorno cercano, donde los estudiantes crecen y aprenden con confianza y motivación. Cuentan con programas adaptados a cada etapa, asegurando que el aprendizaje sea significativo y ajustado al ritmo y estilo de cada alumno.

El Colegio Azaraque también se destaca por su apuesta por las nuevas tecnologías y por mantener instalaciones modernas y funcionales que potencian el aprendizaje. Entre sus principales instalaciones se encuentran un aula de tecnología, un laboratorio científico, un aula del futuro y un aula taller, que permiten a los estudiantes desarrollar sus competencias de manera práctica y dinámica. Asimismo, su departamento de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje cuenta con aulas especializadas, pensadas para ofrecer una atención individualizada a alumnos con necesidades educativas diversas, garantizando su inclusión y progreso.

Su objetivo es crear un ambiente en el que los alumnos disfruten aprendiendo, fomentando la creatividad, el pensamiento crítico y la curiosidad por descubrir. Cada proyecto, cada clase y cada actividad están pensados para motivar y acompañar a sus estudiantes en su camino hacia el éxito académico y personal.

Para todas las familias que quieran conocer más en profundidad el centro, celebrarán una Jornada de Puertas Abiertas el día 28 de febrero, de 10.00 a 13.00 horas. «Una oportunidad perfecta para descubrir de cerca sus instalaciones, equipo educativo, servicios de ludoteca, aula matinal, comedor, extraescolares... y la forma en que hacemos del aprendizaje una experiencia única y cercana para cada alumno», concluyen.

