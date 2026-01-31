Cooperativa de enseñanza Cipriano Galea: 40 años haciendo magia en el corazón de nuestras familias
Nos caracterizamos por ofrecer una educación en valores, cercana y de calidad, con especial atención a las competencias actuales
En el corazón de La Ñora, la Cooperativa de Enseñanza Cipriano Galea se ha consolidado como un referente educativo gracias a su proyecto pedagógico moderno, inclusivo y profundamente humano. Este centro se distingue por colocar al alumnado como el verdadero protagonista de su aprendizaje.
Desde las primeras etapas educativas, la Cooperativa apuesta firmemente por la integración de la robótica a lo largo de todas las etapas, acercando la tecnología de manera natural y adaptada a cada edad. En Educación Infantil, se destaca la innovadora metodología por rincones, la cual favorece el aprendizaje activo, la autonomía y el desarrollo integral del alumnado dentro de un entorno seguro y estimulante.
Uno de los pilares fundamentales del centro es su atención cercana y personalizada, lograda gracias a un profesorado fijo y estable que acompaña al alumnado en su crecimiento académico y personal, creando vínculos de confianza con las familias.
La convivencia y el bienestar son elementos esenciales en el día a día del colegio. Iniciativas como los Patios Integradores (Convive Team) fomentan el juego inclusivo y el respeto entre iguales. Además, el centro cuenta con un completo Plan de Atención a la Diversidad, refuerzo escolar y un sólido Programa de Educación para la Salud, velando tanto por el aprendizaje como por el desarrollo emocional y físico del alumnado.
La oferta formativa se complementa con espacios y proyectos que enriquecen la vida escolar: aula de estimulación musical, radio escolar, actividades extraescolares, intercambios europeos y la enseñanza de francés como segundo idioma, preparando a los estudiantes para un mundo cada vez más globalizado.
En cuanto a la conciliación familiar, el colegio ofrece servicios como comedor escolar y aula de madrugadores, adaptándose a las necesidades reales de las familias. Además, es un Centro Cardioprotegido, reafirmando su compromiso con la seguridad y la salud de toda la comunidad educativa.
La Cooperativa Cipriano Galea no es solo un colegio; es un espacio donde se educa con ilusión, valores y una mirada al futuro, sin perder la cercanía de siempre. Un proyecto educativo comprometido con La Ñora y con cada niño y niña que forma parte de él. Un colegio para siempre; generación tras generación.
