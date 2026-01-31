Así es el Colegio Ciudad del Sol: innovación, valores y excelencia educativa en Lorca

Descubrir un colegio que combina valores, innovación educativa y un entorno que invita a aprender es adentrarse en la esencia del Colegio Ciudad del Sol. Este centro concertado de Lorca ofrece enseñanza desde los 0 años hasta Bachillerato y Formación Profesional, con un modelo pedagógico centrado en la cooperación, la ética y la atención personalizada a cada alumno.

Un proyecto educativo abierto a familias

Las puertas del Ciudad del Sol se abren para mostrar a familias y alumnos su proyecto educativo y sus instalaciones. Como cooperativa de enseñanza, el colegio prioriza principios como ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad y solidaridad. Cada alumno recibe atención individualizada, combinando valores cooperativos con esfuerzo personal. Este enfoque se traduce en resultados académicos consistentes, incluyendo un 100% de aprobados en la EBAU año tras año.

Jornada de Puertas Abiertas: una cita imprescindible

El próximo 28 de febrero, las familias interesadas podrán participar en la Jornada de Puertas Abiertas. Será una oportunidad para recorrer las instalaciones, asistir a talleres demostrativos y conocer al equipo docente, orientadores y especialistas que acompañan al alumnado en todas sus etapas educativas. Durante la jornada, los propios alumnos realizarán visitas guiadas y explicarán su experiencia en el proyecto educativo, ofreciendo una visión real de la vida en el colegio.

Aprender con práctica y sostenibilidad

Una de las experiencias más valoradas por las familias es que el centro dispone de un horario flexible, perfecto para conciliar la vida familiar y laboral. Además, el colegio ofrece aula matinal, comedor y transporte escolar, garantizando un acompañamiento completo a lo largo de toda la jornada educativa.

Comedor del centro. / Colegio Ciudad del Sol

Metodologías activas y enseñanza personalizada

Desde su fundación en 1998, el Colegio Ciudad del Sol ha apostado por combinar metodologías activas, nuevas tecnologías y fórmulas tradicionales basadas en el esfuerzo diario. Los alumnos utilizan iPads como herramienta educativa, complementando su aprendizaje con estrategias que fomentan la autonomía, el pensamiento crítico y la creatividad.

La oferta educativa del colegio abarca todas las etapas: Guardería y primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional Básica y de Grado Medio en Estética y Belleza.

El centro cuenta con un Grado Medio en Estética y Belleza. / Colegio Ciudad del Sol

El equipo docente se completa con orientadora, auxiliar técnico educativo y especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, garantizando atención individualizada y adaptación a la diversidad del alumnado. Esto permite que cada estudiante reciba el apoyo necesario para avanzar según sus capacidades, potenciando al máximo su desarrollo académico y personal.

Instalaciones que inspiran aprendizaje y deporte

El colegio ocupa más de 50.000 metros cuadrados, combinando espacios interiores y exteriores que favorecen tanto el aprendizaje como la práctica deportiva. Entre sus instalaciones destacan:

Pabellón deportivo y pistas polideportivas

Campo de fútbol 11 con pista de atletismo

Pistas de tenis y pádel

Estos espacios permiten que los alumnos desarrollen habilidades físicas y sociales, fomentando el trabajo en equipo, la disciplina y la salud desde edades tempranas. Ciudad del Sol combina educación y deporte con instalaciones de primer nivel, ofreciendo un entorno completo para el desarrollo integral de los estudiantes.

Extraescolares para cada interés

El colegio también ofrece una amplia programación de actividades extraescolares que complementan la formación académica. Entre las más demandadas se encuentran: Cambridge (A1-C1), Apple Student, talleres de audiovisuales, teatro, música y movimiento, ajedrez, tenis, pádel, baloncesto, atletismo, judo, pilates, técnicas de estudio, laboratorio y refuerzo en asignaturas científicas como Física, Química y Matemáticas.

El colegio cuenta con laboratorio. / Colegio Ciudad del Sol

Estas actividades permiten que los alumnos exploren sus intereses, desarrollen habilidades creativas, potencien su capacidad de trabajo en equipo y afiancen su pensamiento crítico. Además, fomentan la autonomía y la iniciativa personal, valores que se integran con la formación académica para preparar a los alumnos para futuros desafíos.

Más que un colegio, un proyecto de vida

El Colegio Ciudad del Sol no solo prepara a sus alumnos para superar exámenes, sino también para ser personas responsables, solidarias y conscientes de su entorno. Su modelo educativo, basado en la libertad y la cooperación, garantiza una enseñanza de calidad con resultados tangibles y un desarrollo personal integral.

Con 27 años de trayectoria, Ciudad del Sol se consolida como un referente educativo en Lorca y en toda la Región de Murcia. Ofrece a las familias un proyecto sólido, innovador y comprometido con el futuro de sus alumnos, combinando educación, valores, deporte y creatividad. Para quienes buscan un colegio donde aprender y crecer van de la mano, Ciudad del Sol es una elección que garantiza tanto formación académica como desarrollo personal.

