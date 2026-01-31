Colegio Susarte: un modelo pedagógico basado en la innovación y la calidad educativa

La Cooperativa de Enseñanza Susarte se constituyó en el año 1980 por un grupo de profesores que en aquel momento decidió enfrentarse al nuevo reto de aunar sus labores docentes con la gestión empresarial. Desde entonces, la cooperativa ha sufrido numerosos cambios organizativos, una constante adaptación de su oferta educativa a las necesidades de nuestro entorno social y un progresivo proceso de crecimiento.

Huerto entre generaciones / Cooperativa de Enseñanza Susarte

Sin embargo, algunos de los rasgos que permanecen inmutables desde su constitución, y que son su principal seña de identidad y la función del centro, así como su razón de ser, son: la atención a la diversidad, entendida como el respeto a las características de cada individuo dentro de un marco democrático de convivencia; el elevado nivel de implicación de todos los trabajadores en el desarrollo de su proyecto; el trabajo en equipo por parte de todos los miembros de la organización; y la proximidad en el trato con su alumnado y las familias.

A través de sus propuestas educativas pretenden alcanzar los objetivos de conseguir aprendizajes significativos que, además de aportar conocimientos, ayudan al crecimiento y al desarrollo personal; propiciar una educación que haga personas capaces, justas, libres y felices (una educación que supone desarrollar las competencias básicas y las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y sociales;fomentar la autonomía personal y autoestima de su alumnado para que sean capaces de tomar decisiones con criterio propio y afrontar los conflictos; y fomentar la interculturalidad, en un claro compromiso de la escuela con la sociedad y como una oportunidad para la superación de estereotipos y la eliminación de prejuicios.

Valores

El modelo educativo del Colegio Susarte está basado en el desarrollo integral de la persona, un recorrido en el que se tienen presentes valores que engloban la tarea diaria del centro, como es el caso del respeto a la individualidad, a las diferencias y posibilidades de cada uno; el aprendizaje según las propias capacidades; la convivencia positiva y valores democráticos; y la autoestima y ambiente propicio para el desarrollo y manifestación afectivos.

