Colegio San José: educación cercana, valores e innovación
El centro abarca el aula de 2 años hasta 4º de ESO y ofrece servicios que facilitan la conciliación
Desde 1986, el Colegio San José de La Alberca es una cooperativa de enseñanza gratuita que mantiene una idea clara: ofrecer una educación de calidad en un entorno familiar, cercano y comprometido con cada alumno y su familia. El centro ha crecido sin perder su esencia, cuidando el trato diario, la atención personalizada y un acompañamiento constante en cada etapa.
El colegio abarca la escolaridad desde el aula de 2 años hasta 4º de ESO, lo que permite una continuidad educativa sólida y una visión completa del desarrollo del alumnado. El centro cree en una educación integral basada en valores: fomentamos el respeto, la tolerancia, la convivencia positiva, la responsabilidad y el esfuerzo, pilares que se trabajan en el aula y en la vida del colegio.
Además, el colegio ofrece servicios que facilitan la conciliación y enriquecen la experiencia escolar: aula matinal, comedor escolar, ludoteca y una amplia oferta de actividades extraescolares pensadas para aprender también desde la motivación y el disfrute.
Entre los proyectos destacan el proyecto de ajedrez, que potencia la concentración, la estrategia y el pensamiento lógico; el proyecto de auxiliar de conversación nativa, que impulsa la competencia comunicativa y la confianza en el idioma de una forma natural; y el proyecto de pádel, que promueve hábitos saludables, disciplina, superación y compañerismo.
El Colegio San José mira al futuro incorporando herramientas actuales sin perder nuestras raíces. Por eso integra la robótica y el pensamiento computacional a través del programa Código Escuela 4.0, acercando al alumnado a competencias digitales clave para su presente y su futuro.
Si buscas un colegio donde se eduque con cercanía, valores e innovación, el Colegio San José (La Alberca) es tu lugar.
Más información
- Contacto: 968 847 579
- El centro celebra una Jornada de Puertas Abiertas, los próximos 26 y 27 de febrero, en horario de 16:30 a 18:30.
