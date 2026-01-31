Colegio San Jorge: un proyecto educativo integral con mirada internacional

Desde sus inicios, el Colegio San Jorge ha tenido como objetivo ofrecer una formación integral y de excelencia, orientada al desarrollo académico, personal y humano de su alumnado. Nuestro proyecto educativo apuesta por una educación de calidad, abierta al mundo, con una clara vocación internacional y europeísta, que acompaña a los alumnos a lo largo de todas las etapas educativas y les prepara para afrontar con éxito los retos del futuro.

El modelo educativo del Colegio San Jorge se fundamenta en la búsqueda constante de la calidad, la innovación pedagógica y el crecimiento personal de cada alumno. En la actualidad, el centro forma parte de la red de colegios del Bachillerato Internacional (IB), con la implantación del Programa de la Escuela Primaria (PEP) en Educación Infantil y Primaria, el Programa del Diploma (PD) en Bachillerato y la condición de centro solicitante del Programa de los Años Intermedios (PAI). Todos estos programas comparten una misma filosofía educativa, basada en el desarrollo de alumnos con mentalidad internacional, críticos, curiosos, reflexivos, solidarios y comprometidos con la mejora del mundo.

Este proyecto educativo global culmina en la etapa de Bachillerato, donde el Colegio San Jorge ofrece a sus alumnos dos itinerarios de excelencia: el Bachillerato Nacional y el Bachillerato Internacional (Programa del Diploma del IB). Ambos permiten al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades y elegir el camino que mejor se adapte a sus intereses, vocación y proyecto universitario, garantizando una sólida preparación académica y personal.

El ideario y los valores del Colegio San Jorge se encuentran plenamente alineados con los principios del Bachillerato Internacional y con una educación centrada en el alumno. El centro apuesta por el fomento de la indagación, la autonomía, la empatía y el pensamiento crítico. Su metodología promueve un aprendizaje significativo a través de la investigación, la colaboración y la aplicación práctica de los conocimientos, con el objetivo de que los alumnos no solo adquieran competencias académicas, sino que sean capaces de aplicarlas de forma eficaz en los retos personales, universitarios y profesionales que afronten.

El proyecto impulsa proyectos de investigación científica. / Colegio San Jorge

Las claves metodológicas que caracterizan el modelo educativo del Colegio San Jorge son:

Aprendizaje basado en la indagación y en proyectos interdisciplinarios

Enfoque competencial, con experiencias de aprendizaje activo y experimental.

Desarrollo curricular multilingüe

Educación emocional y desarrollo de habilidades socioafectivas, con un acompañamiento personalizado y la figura del tutor personal.

y desarrollo de habilidades socioafectivas, con un acompañamiento personalizado y la figura del tutor personal. Integración cotidiana de las tecnologías digitales y herramientas de última generación, como el uso de iPads, entornos digitales de aprendizaje y proyectos de robótica y programación.

El modelo educativo se fundamenta en la búsqueda constante de la calidad. / Colegio San Jorge

El Colegio San Jorge asume la innovación y la mejora continua como principios fundamentales de su acción educativa. Por ello, impulsa proyectos de investigación científica, creatividad y divulgación, así como la participación activa del alumnado en actividades STEAM, exposiciones y ferias del conocimiento.

El compromiso educativo del Colegio San Jorge se basa en formar personas autónomas, críticas, responsables y solidarias, capaces de convivir y desarrollarse en una sociedad plural y global. Una educación que busca el equilibrio entre el rigor académico, la formación en valores y la atención al bienestar emocional, contribuyendo al desarrollo integral de cada alumno como individuo y como ciudadano del mundo.

Prepárate para un mundo sin fronteras en Bachillerato San Jorge. / Colegio San Jorge

