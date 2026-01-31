Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza: referente en innovación, valores y tecnología
El centro, Google Reference School en Murcia, destaca por su enfoque en educación personalizada, STEAM y el uso de instalaciones modernas para una enseñanza de calidad
El Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza se posiciona como una institución de referencia en educación personalizada, creatividad, deporte, cultura y valores. Ubicado junto al Paseo del Malecón de Murcia, este centro educativo ofrece instalaciones modernas y tecnología avanzada para garantizar una enseñanza de calidad.
Educación integral y metodologías innovadoras
Desde la ampliación de su oferta a Educación Primaria y Secundaria en 2003, el Centro AYS ha mantenido su compromiso con la formación de estudiantes autónomos, con espíritu crítico y preparados para los desafíos del futuro. Su modelo educativo involucra activamente a las familias y promueve la sostenibilidad y la inclusión.
El centro cuenta con más de 12.000 m² de instalaciones, 38 aulas y un equipo de 46 docentes
Con más de 12.000 m² de instalaciones, 38 aulas y un equipo de 46 docentes, AYS destaca por sus más de 40 años de experiencia educativa en Murcia, apostando por una enseñanza innovadora y adaptada a las necesidades actuales.
Compromiso con la educación STEAM
AYS implementa la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en el aula, fomentando el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de competencias clave. Los proyectos educativos del centro están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y buscan potenciar la vocación científica y tecnológica, promoviendo referentes femeninos para la equidad en el ámbito educativo y laboral.
AYS: primer Google Reference School en Murcia
El Centro de Educación AYS es el primer colegio en Murcia en recibir la distinción de Google Reference School, otorgada por Google for Education. Este reconocimiento permite al centro participar en programas de interconexión educativa a nivel internacional, facilitando el acceso a experiencias y soluciones digitales que transforman la metodología de enseñanza y aprendizaje.
Aula del Futuro: innovación educativa en Murcia
El Aula del Futuro que ha implementado AYS es un espacio innovador diseñado para potenciar la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración mediante tecnologías avanzadas y metodologías activas. Esta aula se estructura en distintas zonas de aprendizaje:
- Explorar: uso de realidad aumentada, simulaciones y recursos digitales.
- Interactuar: trabajo colaborativo con pizarras digitales y herramientas interactivas.
- Crear: desarrollo de proyectos con programación, robótica, impresión 3D, podcast y video.
- Presentar: espacios diseñados para exposiciones y presentaciones.
- Investigar: acceso a bases de datos digitales para la investigación autónoma.
El Aula del Futuro refuerza la misión de AYS de ofrecer una educación adaptada al siglo XXI, equilibrando la innovación con metodologías tradicionales.
Descubre el Centro de Educación AYS
Si buscas un centro educativo en Murcia que combine tecnología, metodologías innovadoras y valores, el Centro de Educación AYS es la mejor elección. Contacta con ellos para conocer más sobre su oferta educativa y sus instalaciones.
Web: https://www.colegioays.com/
Teléfono: 968 274 333
Email: info@colegioays.com
Dirección: Carril Cuatro Piedras, 5, PUERTA, 1, 30009 La Arboleja, Murcia
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un ladrón que intentó acceder a su coche
- El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
- Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia