Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Mar MenorViento MurciaDoña SardinaFloración CiezaMercado Orihuela
instagramlinkedin
Cooperativas de enseñanza

Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza: referente en innovación, valores y tecnología

El centro, Google Reference School en Murcia, destaca por su enfoque en educación personalizada, STEAM y el uso de instalaciones modernas para una enseñanza de calidad

El uso de la última tecnología en sus aulas y sus completas instalaciones refuerzan el gran compromiso del Colegio AYS con la enseñanza de calidad.

El uso de la última tecnología en sus aulas y sus completas instalaciones refuerzan el gran compromiso del Colegio AYS con la enseñanza de calidad. / AYS

La Opinión

La Opinión

El Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza se posiciona como una institución de referencia en educación personalizada, creatividad, deporte, cultura y valores. Ubicado junto al Paseo del Malecón de Murcia, este centro educativo ofrece instalaciones modernas y tecnología avanzada para garantizar una enseñanza de calidad.

Educación integral y metodologías innovadoras

Desde la ampliación de su oferta a Educación Primaria y Secundaria en 2003, el Centro AYS ha mantenido su compromiso con la formación de estudiantes autónomos, con espíritu crítico y preparados para los desafíos del futuro. Su modelo educativo involucra activamente a las familias y promueve la sostenibilidad y la inclusión.

El centro cuenta con más de 12.000 m² de instalaciones, 38 aulas y un equipo de 46 docentes

Con más de 12.000 m² de instalaciones, 38 aulas y un equipo de 46 docentes, AYS destaca por sus más de 40 años de experiencia educativa en Murcia, apostando por una enseñanza innovadora y adaptada a las necesidades actuales.

Compromiso con la educación STEAM

AYS implementa la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en el aula, fomentando el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de competencias clave. Los proyectos educativos del centro están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y buscan potenciar la vocación científica y tecnológica, promoviendo referentes femeninos para la equidad en el ámbito educativo y laboral.

AYS: primer Google Reference School en Murcia

El Centro de Educación AYS es el primer colegio en Murcia en recibir la distinción de Google Reference School, otorgada por Google for Education. Este reconocimiento permite al centro participar en programas de interconexión educativa a nivel internacional, facilitando el acceso a experiencias y soluciones digitales que transforman la metodología de enseñanza y aprendizaje.

Aula del Futuro: innovación educativa en Murcia

El Aula del Futuro que ha implementado AYS es un espacio innovador diseñado para potenciar la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración mediante tecnologías avanzadas y metodologías activas. Esta aula se estructura en distintas zonas de aprendizaje:

  • Explorar: uso de realidad aumentada, simulaciones y recursos digitales.
  • Interactuar: trabajo colaborativo con pizarras digitales y herramientas interactivas.
  • Crear: desarrollo de proyectos con programación, robótica, impresión 3D, podcast y video.
Aula Crea, dedicada al desarrollo de proyectos con programación, robótica, impresión 3D, podcast y video.

Aula Crea, dedicada al desarrollo de proyectos con programación, robótica, impresión 3D, podcast y video. / AYS

  • Presentar: espacios diseñados para exposiciones y presentaciones.
Aula Presenta, espacio diseñado para exposiciones y presentaciones.

Aula Presenta, espacio diseñado para exposiciones y presentaciones. / AYS

  • Investigar: acceso a bases de datos digitales para la investigación autónoma.
Aula investiga.

Aula dedicada a la investigación. / AYS

El Aula del Futuro refuerza la misión de AYS de ofrecer una educación adaptada al siglo XXI, equilibrando la innovación con metodologías tradicionales.

Descubre el Centro de Educación AYS

Si buscas un centro educativo en Murcia que combine tecnología, metodologías innovadoras y valores, el Centro de Educación AYS es la mejor elección. Contacta con ellos para conocer más sobre su oferta educativa y sus instalaciones.

Web: https://www.colegioays.com/

Teléfono: 968 274 333

Email: info@colegioays.com

Dirección: Carril Cuatro Piedras, 5, PUERTA, 1, 30009 La Arboleja, Murcia

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
  2. Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
  3. Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
  4. El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
  5. La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia
  6. Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un ladrón que intentó acceder a su coche
  7. El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
  8. Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia

Carlos V: educación de calidad en un entorno cercano y cuidado

San Lorenzo: educación cooperativa, innovación y calidad con resultados

Educación innovadora y personalizada en Azaraque

Educación innovadora y personalizada en Azaraque

La apuesta por el pensamiento crítico y la inclusión en Virgen del Pasico y Pasico II

La apuesta por el pensamiento crítico y la inclusión en Virgen del Pasico y Pasico II

Colegio Susarte: un modelo pedagógico basado en la innovación y la calidad educativa

Colegio San José: educación cercana, valores e innovación

Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza: referente en innovación, valores y tecnología

Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza: referente en innovación, valores y tecnología

Así es el Colegio Ciudad del Sol: innovación, valores y excelencia educativa en Lorca

Así es el Colegio Ciudad del Sol: innovación, valores y excelencia educativa en Lorca
Tracking Pixel Contents