Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza: referente en innovación, valores y tecnología

El Colegio AYS, Cooperativa de Enseñanza se posiciona como una institución de referencia en educación personalizada, creatividad, deporte, cultura y valores. Ubicado junto al Paseo del Malecón de Murcia, este centro educativo ofrece instalaciones modernas y tecnología avanzada para garantizar una enseñanza de calidad.

Educación integral y metodologías innovadoras

Desde la ampliación de su oferta a Educación Primaria y Secundaria en 2003, el Centro AYS ha mantenido su compromiso con la formación de estudiantes autónomos, con espíritu crítico y preparados para los desafíos del futuro. Su modelo educativo involucra activamente a las familias y promueve la sostenibilidad y la inclusión.

El centro cuenta con más de 12.000 m² de instalaciones, 38 aulas y un equipo de 46 docentes

Con más de 12.000 m² de instalaciones, 38 aulas y un equipo de 46 docentes, AYS destaca por sus más de 40 años de experiencia educativa en Murcia, apostando por una enseñanza innovadora y adaptada a las necesidades actuales.

Compromiso con la educación STEAM

AYS implementa la educación STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) en el aula, fomentando el trabajo interdisciplinar y el desarrollo de competencias clave. Los proyectos educativos del centro están alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y buscan potenciar la vocación científica y tecnológica, promoviendo referentes femeninos para la equidad en el ámbito educativo y laboral.

AYS: primer Google Reference School en Murcia

El Centro de Educación AYS es el primer colegio en Murcia en recibir la distinción de Google Reference School, otorgada por Google for Education. Este reconocimiento permite al centro participar en programas de interconexión educativa a nivel internacional, facilitando el acceso a experiencias y soluciones digitales que transforman la metodología de enseñanza y aprendizaje.

Aula del Futuro: innovación educativa en Murcia

El Aula del Futuro que ha implementado AYS es un espacio innovador diseñado para potenciar la creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración mediante tecnologías avanzadas y metodologías activas. Esta aula se estructura en distintas zonas de aprendizaje:

: trabajo colaborativo con pizarras digitales y herramientas interactivas. Crear: desarrollo de proyectos con programación, robótica, impresión 3D, podcast y video.

Presentar: espacios diseñados para exposiciones y presentaciones.

Investigar: acceso a bases de datos digitales para la investigación autónoma.

El Aula del Futuro refuerza la misión de AYS de ofrecer una educación adaptada al siglo XXI, equilibrando la innovación con metodologías tradicionales.

Web: https://www.colegioays.com/

Teléfono: 968 274 333

Email: info@colegioays.com

Dirección: Carril Cuatro Piedras, 5, PUERTA, 1, 30009 La Arboleja, Murcia