Las Claras del Mar Menor y La Flota: una gran familia que abarca desde Infantil hasta Bachillerato Dual Americano y FP

La educación emocional y la internacionalización son las bases de sus proyectos educativos. Las Claras del Mar Menor cumple 25 años firmando su compromiso con las familias, garantizando el acompañamiento desde la Nursery School (0-2 años) hasta que salen del centro y se abren las puertas de su futuro prometedor. Lo mismo ocurre en C.C. La Flota que este año, además, vuelve a celebrar estar entre los 6 mejores colegios de la Región de Murcia según el ranking de Micole. Las Claras del Mar Menor se encuentra en el puesto nº5.

En el marco del proyecto educativo STEAM, donde se potencia el desarrollo de la creatividad, el liderazgo y la toma de decisiones, ambos centros trabajan actualmente las competencias digitales en su Aula del Futuro, equipada con la última tecnología:

Producción Audiovisual : un set con chroma para que los estudiantes den vida a sus propios contenidos digitales y presentaciones creativas, además de una pizarra digital interactiva.

: un set con chroma para que los estudiantes den vida a sus propios contenidos digitales y presentaciones creativas, además de una pizarra digital interactiva. Fabricación Digital : impresoras 3D y una cortadora láser, permitiendo que cualquier idea pase de la pantalla a un objeto físico en cuestión de horas.

: impresoras 3D y una cortadora láser, permitiendo que cualquier idea pase de la pantalla a un objeto físico en cuestión de horas. Robótica y Construcción: una impresionante colección de kits de LEGO y material especializado para trabajar la robótica y el pensamiento computacional.

C.C. La Flota Murcia y Las Claras del Mar Menor ofrecen una amplia oferta de ciclos formativos, concertados y privados

Enseñanza bilingüe

Las Claras del Mar Menor y La Flota se mantienen como centros referentes de la enseñanza bilingüe en todos sus niveles, comenzando por Nursery School, con un método propio de inmersión lingüística, y desde Educación Infantil hasta Secundaria se trabaja el inglés con auxiliares de conversación, ampliando el horario lectivo para fortalecer la lengua extranjera. A partir de Secundaria se ofrecen experiencias internacionales: Erasmus+, intercambios, estancias en el extranjero y campamentos. Además, ofrecen la opción de cursar el Bachillerato Dual Americano, donde los alumnos obtendrán doble titulación, española y americana, y desde 2º de Primaria pueden acceder a titulaciones Trinity o Cambridge.

«Utilizamos la tecnología, no para hacer lo mismo que ya hacíamos pero ahora mediante pantallas, sino para hacer las cosas que no podíamos hacer antes sin ellas»

Atención a la diversidad

En Las Claras del Mar Menor y La Flota entienden que cada alumno es único y trabajan para que desarrollen todo su potencial. Por ello, su proyecto educativo y metodología de trabajo incluye una educación inclusiva e individualizada que atiende a las necesidades educativas especiales de todos sus alumnos, como las altas capacidades, la discapacidad o problemas de audición y/o lenguaje. Los centros reconocen que cada estudiante es único y tiene potenciales diferentes que merecen ser desarrollados.

Conciliación familiar

Cada familia tiene unas características, una historia y una rutina. En Las Claras del Mar Menor y La Flota Somos conscientes de la importancia de la conciliación familiar, y por ello, ofrecemos servicios que faciliten el día a día de las familias como el aula matinal, aula vespertina y comedor escolar. Además, cuentan con una amplia gama de actividades extraescolares que cubren áreas deportivas, educativas y artísticas, permitiendo a los niños desarrollar sus talentos e intereses fuera del horario lectivo.

FP, una apuesta segura en el panorama educativo actual

La FP se ha consolidado en los últimos años como una de las opciones educativas con mayor proyección laboral. En un mercado de trabajo en constante cambio, las empresas demandan perfiles cualificados, prácticos y preparados para incorporarse de forma inmediata al entorno profesional. En este contexto, los ciclos formativos ofrecen una formación especializada, conectada con la realidad laboral y con altas tasas de empleabilidad.

FP Las Claras desarrolla su oferta formativa en dos campus: en Los Alcázares, dentro de las instalaciones del centro Las Claras del Mar Menor, y en Murcia, en el Colegio Concertado La Flota. Ambos centros cuentan con una amplia oferta de ciclos formativos, tanto concertados como privados, con la posibilidad de cursarlos en modalidad presencial, semipresencial y en FP Dual.

Entre la oferta de FPLas Claras destaca la Escuela de Hostelería. / L. O.

Entre su oferta destacan la Escuela de Hostelería en Los Alcázares, con una cocina totalmente equipada; los Grados Medios en Farmacia y Parafarmacia, presencial y a distancia, y Guía en el Medio Natural y de Tiempo Libre; así como los Grados Superiores en Educación Infantil, Dietética y Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, entre otros.

La trayectoria del centro, el conocimiento profundo de cada familia profesional, la atención personalizada y el acompañamiento continuo del alumnado son algunos de los pilares que definen su modelo educativo. A ello se suma una red consolidada de empresas colaboradoras, clave para facilitar prácticas, FP Dual y oportunidades reales de empleo. La experiencia, el compromiso educativo y la orientación al futuro profesional del alumnado son los principales valores que diferencian a FP Las Claras. Puedes encontrar toda la información sobre sus ciclos de Formación Profesional en su página web www.fplasclaras.com.

Más sobre Las Claras del Mar Menor

Web: https://lasclarasdelmarmenor.es/

Teléfono: 968 170 551

Email: colegio@lasclaras.es

Más sobre CC La Flota Murcia

Web: http://www.cclaflotamurcia.com/

Dirección: C. Músico Antonio Rodríguez de Hita, 9, 30007 Murcia

Teléfono: 968967480