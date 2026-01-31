Carlos V: educación de calidad en un entorno cercano y cuidado

El Colegio Carlos V abre sus puertas a las familias que buscan una educación de calidad en un entorno cercano y cuidado. Carlos V se presenta como una opción educativa comprometida con la formación integral del alumnado y la atención a la diversidad, ofreciendo enseñanza desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria.

El centro dispone de servicio de aula matinal, comedor con cocina propia y una variada oferta de actividades extraescolares, pensadas para favorecer la conciliación familiar y el desarrollo personal del alumnado.

Asimismo, el colegio cuenta con el Gabinete Motívate, integrado por especialistas en psicopedagogía, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención individualizada y de calidad.

Con el fin de dar a conocer su proyecto educativo, Carlos V celebrará su Jornada de Puertas Abiertas el próximo 26 de febrero, una excelente oportunidad para conocer de primera mano sus instalaciones, equipo docente y su forma de trabajar.

