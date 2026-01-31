Carlos V: educación de calidad en un entorno cercano y cuidado
Se presenta como una opción educativa comprometida con la formación integral del alumnado y la atención a la diversidad
El Colegio Carlos V abre sus puertas a las familias que buscan una educación de calidad en un entorno cercano y cuidado. Carlos V se presenta como una opción educativa comprometida con la formación integral del alumnado y la atención a la diversidad, ofreciendo enseñanza desde el primer ciclo de Educación Infantil hasta 4º de Educación Secundaria Obligatoria.
El centro dispone de servicio de aula matinal, comedor con cocina propia y una variada oferta de actividades extraescolares, pensadas para favorecer la conciliación familiar y el desarrollo personal del alumnado.
Asimismo, el colegio cuenta con el Gabinete Motívate, integrado por especialistas en psicopedagogía, pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, que trabajan de manera coordinada para ofrecer una atención individualizada y de calidad.
Con el fin de dar a conocer su proyecto educativo, Carlos V celebrará su Jornada de Puertas Abiertas el próximo 26 de febrero, una excelente oportunidad para conocer de primera mano sus instalaciones, equipo docente y su forma de trabajar.
Más información sobre el Colegio Carlos V
- Página web: https://colegiocarlosv.es/
- Contacto: info@colegiocarlosv.es | tlf +34 968 130 099
- Ubicación: C. Siempreverde, 14, 30880 Águilas
- Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
- Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
- Protesta de agricultores en la Región de Murcia, en directo | Los agricultores cortan el tráfico en la A-30 con panales de abejas
- El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
- La tractorada amenaza con dejar en punto muerto a la Región de Murcia
- Se estrella contra un árbol de la calle San Antón de Murcia para esquivar a un ladrón que intentó acceder a su coche
- El Parlamento Bar no cierra: el emblemático café de Murcia volverá a abrir sus puertas en primavera
- Estas son las carreteras cortadas durante la tractorada este jueves en la Región de Murcia