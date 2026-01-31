La apuesta por el pensamiento crítico y la inclusión en Virgen del Pasico y Pasico II

En un entorno educativo en constante cambio, la Cooperativa de Enseñanza Virgen del Pasico se consolida como referente de calidad. A través de sus dos centros, Pasico II y Virgen del Pasico, distinguidos como Centros Referentes de Unicef, apuestan por un modelo integral que prepara al alumnado para los retos del siglo XXI. Su proyecto educativo se cimenta sobre cuatro pilares innegociables que transforman la experiencia escolar: inclusión, bienestar emocional, convivencia y un firme compromiso con la formación en valores universales.

«Como centros reconocidos por Unicef, entendemos que el aprendizaje significativo solo florece cuando el alumno se siente seguro, valorado y consciente de sus derechos y responsabilidades», afirman. Esta base ética y emocional impulsa el desarrollo del pensamiento crítico y el aprendizaje activo, alejándose de la enseñanza pasiva para formar mentes analíticas, creativas y capaces de resolver problemas reales.

Mirando hacia el futuro, la potenciación de los idiomas es clave, derribando fronteras y garantizando una competencia comunicativa global. Todo ello se articula a través de su identidad como Centro de Integración Tecnológica, donde la transformación digital no es un fin, sino una herramienta pedagógica que enriquece el conocimiento.

Virgen del Pasico y Pasico II no solo educan académicamente; forman ciudadanos felices, tecnológicamente competentes, solidarios y humanamente íntegros.

Más información sobre la Cooperativa de Enseñanza Virgen del Pasico