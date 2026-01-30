Eduardo Torrano (XTART FP): "La Formación Profesional es una oportunidad de presente y de futuro"

Respaldada por el Grupo UAX -referente en educación superior y propietario, entre otras instituciones, de la Universidad Alfonso X el Sabio, The Valley Business & Tech School y MIR Asturias-, XTART FP se ha consolidado como una de las opciones educativas con mayor proyección laboral en España. En un contexto en el que se buscan certezas, empleabilidad y formación de calidad, la FP se presenta como una vía sólida y alineada con las necesidades reales del mercado. En este escenario, XTART FP Murcia, centro que muchos murcianos conocían como Galeno y que hoy refleja su evolución bajo una nueva marca, se posiciona como un referente en la región. Eduardo Torrano, director en la sede de XTART en Murcia, analiza el papel clave que juega la FP en la empleabilidad desde las instalaciones de vanguardia del centro, ubicado en el campus de Myrtea.

Qué papel juega la FP en la empleabilidad de los jóvenes y adultos en Murcia?

La Formación Profesional desempeña un papel decisivo en la empleabilidad de jóvenes y adultos en la Región de Murcia. En XTART FP ofrecemos una vía oficial, práctica y altamente eficaz para acceder al mercado laboral con garantías. Nuestro objetivo es muy claro: que el alumnado esté preparado para incorporarse al mundo profesional tras dos años de formación, con la seguridad de contar con los conocimientos y las competencias que hoy demandan las empresas. Los datos oficiales avalan este modelo, situando a Murcia como región líder en empleabilidad en FP, con una tasa de afiliación del 44,1 % en grado medio tras el primer año. En XTART FP reforzamos estos resultados con un modelo formativo propio que alcanza ratios de empleabilidad de hasta el 93 %.

¿Qué destacaría del modelo educativo de XTART FP en la Región de Murcia?

Nuestro modelo educativo se basa en una formación flexible -con modalidad presencial, semipresencial y online-, actualizada de forma constante y alineada con las necesidades reales de las empresas. Apostamos por un enfoque pedagógico en el que el alumno es protagonista de su aprendizaje, apoyado en metodologías activas como el Flipped Classroom o clase invertida. El valor diferencial lo aporta un claustro formado por profesionales en activo (sanitarios, técnicos de emergencias, especialistas tecnológicos) que trasladan al aula la realidad del día a día de su profesión. Todo ello se desarrolla en instalaciones de vanguardia. En Murcia contamos con uno de los centros de FP más grandes de España, con 11.000 metros cuadrados en el campus Myrtea, equipados con laboratorios de última generación. Además, contamos campos de maniobras donde los alumnos de Emergencias y Protección Civil, entrenan en escenarios reales. Esto permite aprender haciendo desde el primer día, algo clave para ganar confianza y seguridad.

¿Qué valor conceden a la colaboración con las empresas en estas formaciones?

La colaboración con las empresas es uno de los grandes pilares de XTART FP. Contamos con más de 3.000 convenios con compañías líderes de distintos sectores, tanto públicas como privadas, como Repsol, Quirónprevención o DXC Technology. Gracias a estas alianzas, los estudiantes trabajan con casos reales y conocen de primera mano qué se les va a exigir cuando den el salto al mercado laboral. En Murcia, además, esta conexión se refuerza con la presencia de empresas en el campus, como es el caso de Viewnext, creando un ecosistema único. Estas colaboraciones nos permiten ir más allá de las titulaciones oficiales y ofrecer programas de especialización cocreados con las empresas, en áreas con alta demanda como ciberseguridad, big data, inteligencia artificial o atención a pacientes críticos.

¿Qué necesidades de contratación han detectado en Murcia para los perfiles de FP?

Nuestra experiencia de más de 15 años en Formación Profesional nos permite detectar claramente dónde está el empleo. Las titulaciones de la rama de Salud siguen ofreciendo grandes oportunidades de desarrollo y estabilidad, al igual que Emergencias y Protección Civil, un sector con salidas profesionales más amplias de lo que muchas familias imaginan, también en el ámbito privado. A esto se suman las áreas de Business & Tech, que han experimentado un notable crecimiento en empleabilidad, especialmente en marketing digital y desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma. Por eso hemos ampliado nuestra oferta, para responder a una demanda real de profesionales cualificados.

¿Se confirma, entonces, que la FP se ha convertido en una apuesta segura para jóvenes y adultos?

Sin duda. La FP es hoy una opción segura y versátil. Permite incorporarse rápidamente al mercado laboral, progresar profesionalmente o incluso reorientar una carrera con garantías. En XTART FP, todas nuestras titulaciones incluyen al menos 500 horas de formación en empresas y la participación en proyectos reales. Además, apostamos firmemente por el aprendizaje a lo largo de la vida. La FP no es un camino cerrado, sino un itinerario que permite seguir creciendo, desde un Grado Medio hasta un Grado Superior, posgrados o programas de máster y MBA dentro del Grupo UAX.

¿Qué le diría a quienes están valorando estudiar FP?

La FP actual es una formación moderna, exigente y conectada con el empleo real. Es un trampolín seguro hacia el mercado laboral y, al mismo tiempo, un puente hacia la universidad. La FP Dual ha llegado para quedarse, y la colaboración con las empresas es clave para que los estudiantes acaben trabajando en aquello que realmente les motiva. Lo vemos cada día en nuestras aulas y lo confirmamos en nuestro contacto diario con entidades privadas y públicas: la Formación Profesional es, sin duda, una oportunidad de presente y de futuro.

Jornada de Puertas Abiertas El próximo 12 de febrero a las 17:00 horas, XTART FP Murcia organiza una Jornada de Puertas Abiertas en su centro de Myrtea (Av. Severo Ochoa, s/n, Murcia).

Más información sobre XTART FP

Página web: https://www.xtart.com/centro-fp-murcia

https://www.xtart.com/centro-fp-murcia Contacto: 868 99 03 36

868 99 03 36 Ubicación: Avda. Severo Ochoa, s/n, 30100 Murcia