Maristas Murcia: donde se celebra la vida, cada día

Elegir un colegio para tus hijos no es solo una decisión académica. Es una apuesta por el tipo de personas en las que quieres que se conviertan. Por eso, en Maristas Murcia no se limitan a enseñar contenidos: acompañan vidas.

Desde hace más de 100 años, el colegio ha sido un hogar donde niños, adolescentes y jóvenes han encontrado un espacio seguro, acogedor y lleno de sentido. En Maristas Murcia no hay recetas ni moldes. Cada alumno es visto, escuchado y valorado tal como es. Porque creen firmemente que educar es, ante todo, amar con los ojos abiertos.

Este curso el colegio celebra juntos el lema «Celebremos la Vida». Y lo hace no solo con palabras, sino con gestos cotidianos: en la sonrisa del profesor que llega antes de hora para preparar su clase, en el recreo donde nadie se queda solo, en los proyectos solidarios que nacen de preguntas sencillas como «¿y si pudiéramos ayudar?». Celebra la vida cuando anima a un niño a hacerse preguntas, cuando acompaña a un adolescente en sus dudas, cuando enseña que equivocarse forma parte de crecer.

El centro cuenta con programas internacionales, certificaciones en idiomas, experiencias de intercambio…

La propuesta de Maristas Murcia se construye sobre tres pilares que guían cada día: Descubre, Aprende y Crece.

Descubrir es despertar esa chispa de curiosidad que todos llevamos dentro. En Maristas Murcia, invitan a mirar el mundo con asombro, a cuestionar, a explorar sin miedo. Porque saben que detrás de cada pregunta hay un futuro que se está formando.

Aprender va mucho más allá de los libros. Es entender, sí, pero también sentir, compartir, actuar. Las aulas del colegio están vivas: resuenan con debates, risas, ensayos fallidos y logros compartidos. En Maristas Murcia se aprende con la cabeza y con el corazón. Se cultivan valores como la empatía, la honestidad, el esfuerzo y la responsabilidad, porque su objetivo es formar personas íntegras, capaces de pensar por sí mismas y de cuidar del mundo que les rodea.

Y todo esto tiene un propósito claro: crecer. Crecer en conocimiento, sí, pero también en humanidad. Por eso apuestan por una educación global: con programas internacionales, certificaciones en idiomas, experiencias de intercambio… pero también con talleres de emociones, espacios de oración y reflexión, y un firme compromiso con la inclusión. Nadie sobra. Nadie se queda atrás. Todos tienen su lugar, su tiempo y su voz.

Además, como comunidad educativa marista, viven con especial sensibilidad la protección de la infancia. El colegio cuenta con el sello internacional Keeping Children Safe, que les compromete a mantener los más altos estándares de cuidado y respeto hacia sus alumnos.

Maristas Murcia no es solo un colegio. Es una familia grande, diversa, viva. Un lugar donde se ríe se trabaja, se sueña y, sobre todo, se celebra la vida en todas sus formas.

Si estás buscando un sitio donde tu hijo o hija no solo estudie, sino que se sienta querido, desafiado, acompañado y feliz, te invitamos a conocerlos. Porque educar, al fin y al cabo, es caminar juntos. Y en ese camino, Maristas Murcia quiere estar contigo.