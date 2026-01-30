Liceo Francés Internacional de Murcia: el arte de aprender a vivir en tres dimensiones
Excelencia académica, trilingüismo desde los 2 años y una red global de más de 500 colegios para formar a los ciudadanos del mañana
Hay colegios que enseñan a leer el mundo y hay otros, como el Liceo Francés Internacional de Murcia (LFIM), donde el mundo es el libro de texto. En sus aulas, las lenguas francesa, inglesa y española conviven de forma natural desde los 2 años, facilitando una inmersión cultural donde los alumnos conectan lo mejor de diversos contextos internacionales. Esta apuesta por la máxima excelencia, avalada por los testimonios de sus antiguos alumnos, se traduce en una doble titulación oficial que faculta a los estudiantes para desarrollar su carrera en cualquier parte del planeta.
"Nuestra pedagogía no es una línea recta, es un mapa en constante expansión", afirma Christophe Gallais, director del centro. "Buscamos que el alumno no solo acumule datos, sino que aprenda a ser y vivir como ciudadano en cualquier cultura, desarrollando un pensamiento crítico que hoy es más necesario que nunca".
Un método único, una red global
Formar parte del LFIM significa integrarse en una red de más de 500 colegios repartidos por todo el planeta (a través de Mlfmonde, AEFE y French International Schools), una estructura de movilidad y colaboración sin parangón. El sistema pedagógico francés aporta un método diferencial y único en la Región de Murcia: aquí se aprende a través de la experiencia, se inculcan valores humanistas y se fomenta el razonamiento y la autonomía.
Este modelo, reconocido en los rankings educativos más prestigiosos, se consolida como una opción de vanguardia. "Aquí aprendí que una opinión sin argumentos es solo ruido", comenta Sofía, alumna de 2º de Bachillerato que este año pone rumbo a la Sorbona.
Visitas personalizadas 'boutique'
Entendiendo que cada familia es un proyecto único, el LFIM ha sustituido los eventos masivos por las visitas personalizadas 'boutique'. Ya es posible recorrer el centro en pleno funcionamiento, sentir el pulso real de las aulas y recibir un asesoramiento a medida. Es, literalmente, vivir la experiencia antes de elegirla.
Para antiguos alumnos como Javier, hoy arquitecto en Bruselas, la clave tras 15 años en el centro fue la estructura mental: "El Liceo no es un muro, es un puente; mi capacidad para resolver problemas complejos nació en aquellas aulas".
¿Destino? El futuro
El éxito en el LFIM no se basa en promesas, sino en resultados oficiales y trayectorias tangibles. Cuando la educación se adapta a la persona y no al revés, el techo desaparece. El periodo de matriculación ya está abierto para unirse a esta familia internacional.
- Reserva tu visita personalizada en: https://www.lfmurcie.org/puertas-abiertas/
- Teléfono de contacto: 968 64 80 65
- Ubicación: Av. del Golf, 107, 30506 Altorreal, Murcia
