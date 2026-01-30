Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tractorada MurciaCarlos AlcarazSabicCáritas MurciaWarm Up
instagramlinkedin

La Formación Profesional que impulsa tu futuro en la Región de Murcia

El Centro de Formación San Nicolás, homologado por la Consejería de Educación, ofrece una amplia y actualizada oferta de ciclos

CF San Nicolás prepara a los estudiantes para enfrentarse a situaciones reales de trabajo.

CF San Nicolás prepara a los estudiantes para enfrentarse a situaciones reales de trabajo. / CF San Nicolás

La Opinión

La Opinión

La Formación Profesional (FP) se ha consolidado como una de las vías más eficaces hacia el empleo y la especialización profesional. En un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante, contar con una FP de calidad es clave para acceder a oportunidades con proyección y estabilidad. En este contexto, el Centro de Formación San Nicolás ofrece una amplia y actualizada oferta de ciclos formativos oficiales, tanto de grado medio como de grado superior, adaptados a las demandas reales del tejido productivo regional y nacional.

La Formación Profesional se ha consolidado como una de las vías más eficaces hacia el empleo y la especialización profesional

La Formación Profesional se ha consolidado como una de las vías más eficaces hacia el empleo y la especialización profesional / CF San Nicolás

Como centro autorizado por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el Centro de Formación San Nicolás imparte titulaciones oficiales en modalidades presencial y semipresencial (online), diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada estudiante. La formación combina contenidos teóricos con una clara orientación práctica, incluyendo prácticas FCT en empresas colaboradoras y, especialmente, el acceso a una bolsa de empleo activa y en constante actualización, que conecta al alumnado con ofertas reales del sector y facilita su incorporación al mercado laboral tras finalizar los estudios.

Ciclos formativos destacados

  • Técnico en Emergencias y Protección Civil (Grado Medio), que prepara para intervenir en situaciones de emergencia, catástrofes y planes de autoprotección.
  • Técnico en Emergencias Sanitarias (Grado Medio), una titulación con amplias salidas profesionales en el ámbito sanitario y de respuesta a emergencias, donde el alumnado aprende a organizar planes de actuación, prestar atención sanitaria inicial y colaborar en logística sanitaria.
  • Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (Grado Superior), orientado a la planificación, coordinación y supervisión de respuestas ante emergencias en distintos ámbitos públicos y privados.
  • Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (Grado Superior), fundamental para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con una creciente demanda por parte de empresas de todos los sectores.
  • Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible (Grado Superior), un título pionero en la Región de Murcia que forma profesionales capaces de diseñar, impartir y evaluar programas de educación vial y movilidad sostenible. Este último ciclo, único en la región en ofrecerse tanto en modalidad presencial como online, responde a la creciente necesidad de expertos en movilidad urbana segura y sostenible, un ámbito estratégico dentro de las políticas actuales de transporte y seguridad ciudadana.

Este último ciclo, único en la región en ofrecerse tanto en modalidad presencial como online, responde a la creciente necesidad de expertos en movilidad urbana segura y sostenible, un ámbito estratégico dentro de las actuales políticas de transporte y seguridad ciudadana.

San Nicolás imparte titulaciones oficiales en modalidades presencial y semipresencial (online)

San Nicolás imparte titulaciones oficiales en modalidades presencial y semipresencial (online) / CF San Nicolás

La FP en el Centro de Formación San Nicolás no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que prepara a los estudiantes para enfrentarse a situaciones reales de trabajo gracias a un enfoque práctico y profesionalizador, con docentes en activo, simulaciones en entornos reales y una relación directa y continua con empresas e instituciones, lo que se traduce en oportunidades reales de empleo para su alumnado.

La matrícula para el curso 2026-2027 ya está abierta, con plazas limitadas y opciones de becas y financiación a medida. Además de una formación oficial y especializada, el centro ofrece un acompañamiento real hacia el empleo mediante su bolsa de trabajo activa, convirtiendo la FP en una vía directa y eficaz de acceso al mercado laboral. Para más información, las personas interesadas pueden contactar directamente con el centro o visitar su página web.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante Juan Mari cierra sus puertas tras casi 40 años como referente de la alta cocina murciana
  2. Corte de tráfico en la Autovía del Noroeste en la salida a Alcantarilla: 'Un trayecto de 15 minutos se ha convertido en una hora
  3. Cómo moverse por la Región de Murcia y qué rutas alternativas usar ante los cortes de tráfico por la tractorada
  4. La última oportunidad para ver la nieve en Murcia: en este pueblo sigue nevando gracias a la borrasca Kristin
  5. Consulta los itinerarios de la tractorada del próximo jueves en la Región de Murcia
  6. De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
  7. Árboles caídos y farolas arrancadas al paso de la borrasca Kristin en la Región
  8. Molina de segura: una ciudad postapocalíptica

Maristas Murcia: donde se celebra la vida, cada día

Consureste, el puente entre la formación técnica y la realidad empresarial

Consureste, el puente entre la formación técnica y la realidad empresarial

Eduardo Torrano (XTART FP): "La Formación Profesional es una oportunidad de presente y de futuro"

La Formación Profesional que impulsa tu futuro en la Región de Murcia

UNIVERSAE: FP oficial con prácticas y acceso inmediato al mundo laboral

Liceo Francés Internacional de Murcia: el arte de aprender a vivir en tres dimensiones

La Comunidad impulsa la formación agraria con nuevos cursos en 2026

La Comunidad impulsa la formación agraria con nuevos cursos en 2026

Oposiciones en España en 2026: por qué el método de preparación es hoy el verdadero factor diferencial

Oposiciones en España en 2026: por qué el método de preparación es hoy el verdadero factor diferencial
Tracking Pixel Contents