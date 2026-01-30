La Formación Profesional que impulsa tu futuro en la Región de Murcia

La Formación Profesional (FP) se ha consolidado como una de las vías más eficaces hacia el empleo y la especialización profesional. En un mercado laboral cada vez más competitivo y cambiante, contar con una FP de calidad es clave para acceder a oportunidades con proyección y estabilidad. En este contexto, el Centro de Formación San Nicolás ofrece una amplia y actualizada oferta de ciclos formativos oficiales, tanto de grado medio como de grado superior, adaptados a las demandas reales del tejido productivo regional y nacional.

Como centro autorizado por la Consejería de Educación de la Región de Murcia, el Centro de Formación San Nicolás imparte titulaciones oficiales en modalidades presencial y semipresencial (online), diseñadas para adaptarse a las necesidades de cada estudiante. La formación combina contenidos teóricos con una clara orientación práctica, incluyendo prácticas FCT en empresas colaboradoras y, especialmente, el acceso a una bolsa de empleo activa y en constante actualización, que conecta al alumnado con ofertas reales del sector y facilita su incorporación al mercado laboral tras finalizar los estudios.

Ciclos formativos destacados Técnico en Emergencias y Protección Civil (Grado Medio) , que prepara para intervenir en situaciones de emergencia, catástrofes y planes de autoprotección.

, que prepara para intervenir en situaciones de emergencia, catástrofes y planes de autoprotección. Técnico en Emergencias Sanitarias (Grado Medio) , una titulación con amplias salidas profesionales en el ámbito sanitario y de respuesta a emergencias, donde el alumnado aprende a organizar planes de actuación, prestar atención sanitaria inicial y colaborar en logística sanitaria.

, una titulación con amplias salidas profesionales en el ámbito sanitario y de respuesta a emergencias, donde el alumnado aprende a organizar planes de actuación, prestar atención sanitaria inicial y colaborar en logística sanitaria. Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (Grado Superior) , orientado a la planificación, coordinación y supervisión de respuestas ante emergencias en distintos ámbitos públicos y privados.

, orientado a la planificación, coordinación y supervisión de respuestas ante emergencias en distintos ámbitos públicos y privados. Técnico Superior en Prevención de Riesgos Profesionales (Grado Superior) , fundamental para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con una creciente demanda por parte de empresas de todos los sectores.

, fundamental para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, con una creciente demanda por parte de empresas de todos los sectores. Técnico Superior en Formación para la Movilidad Segura y Sostenible (Grado Superior), un título pionero en la Región de Murcia que forma profesionales capaces de diseñar, impartir y evaluar programas de educación vial y movilidad sostenible. Este último ciclo, único en la región en ofrecerse tanto en modalidad presencial como online, responde a la creciente necesidad de expertos en movilidad urbana segura y sostenible, un ámbito estratégico dentro de las políticas actuales de transporte y seguridad ciudadana.

La FP en el Centro de Formación San Nicolás no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que prepara a los estudiantes para enfrentarse a situaciones reales de trabajo gracias a un enfoque práctico y profesionalizador, con docentes en activo, simulaciones en entornos reales y una relación directa y continua con empresas e instituciones, lo que se traduce en oportunidades reales de empleo para su alumnado.

La matrícula para el curso 2026-2027 ya está abierta, con plazas limitadas y opciones de becas y financiación a medida. Además de una formación oficial y especializada, el centro ofrece un acompañamiento real hacia el empleo mediante su bolsa de trabajo activa, convirtiendo la FP en una vía directa y eficaz de acceso al mercado laboral. Para más información, las personas interesadas pueden contactar directamente con el centro o visitar su página web.