El envejecimiento demográfico y las migraciones, los mayores retos del siglo

Bajo el lema ‘Cuidar de los mayores en el seno de la familia’, la Universidad Católica de Murcia (UCAM) celebró esta semana el ‘I Congreso Internacional sobre Humanización y Cuidados a las Personas Mayores’, un foro de reflexión y diálogo que reunió a profesionales, investigadores, responsables de políticas públicas y mayores con el objetivo de mostrar el papel esencial de la familia como pilar fundamental del cuidado en una sociedad marcada por el envejecimiento demográfico. Al acto asistieron un numeroso grupo de estudiantes de ciencias de la salud de la UCAM.

Monseñor Renzo Pegoraro, presidente de la Pontificia Academia Pro Vita, participó vía online en el acto inaugural, destacando que «el envejecimiento plantea a la humanidad cuestiones inéditas en su historia. El reto no es solo alargar la vida, sino dar vida a los años». En esta línea, subrayó que «la fragilidad de la vejez no debe ocultarse, sino asumirse como un verdadero magisterio que ofrece lecciones vitales para toda la sociedad».

Inauguró el evento María Dolores García, presidenta de la UCAM, quien aseguró que desde la Universidad Católica «nos involucramos activamente en el bienestar de las personas mayores y estamos trabajando para la puesta en marcha de un foro permanente de humanización en el que formar a profesionales preparados para atender sus necesidades».

En la inauguración también intervinieron Antonia Abril, directora general de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión de la CARM, quien recordó que están desarrollando un plan de agilización del procedimiento para obtener el grado de dependencia y de las prestaciones derivadas de ella, y Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, quien expuso la labor que desarrolla la Universidad Católica en favor de las personas mayores y desfavorecidas tanto en España como a nivel internacional.

Los expertos participantes en el Congreso hicieron especial énfasis en la revalorización del entorno familiar como núcleo afectivo y social, clave en el bienestar integral de las personas mayores, idea en la que insistió Carmelo Gómez, catedrático de Humanización y Cuidados a Mayores de la Universidad Católica, afirmando que «la familia es hoy un pilar fundamental en los cuidados, pero no cuenta con el respaldo necesario para hacer frente a esta responsabilidad».

Los mayores reclaman acabar con el edadismo Un numeroso grupo de mayores procedentes de Murcia, Cartagena y Molina de Segura, asistieron al Congreso, poniendo voz a sus inquietudes y reivindicaciones. Entre las principales demandas destacaron la necesidad de una mayor integración en la sociedad, el rechazo al edadismo y la recuperación de las tradiciones culturales como parte esencial de su identidad. «Las familias son la base principal para que las personas mayores no nos sintamos alejadas», señalaron, reclamando mayor atención institucional y social y la importancia de la escucha activa y la empatía. Asimismo, en el Claustro del Monasterio de Los Jerónimos, algunos de los mayores participantes en el Taller de Radio que organiza La Fundación CaixaBank junto con IRadio UCAM, realizaron un programa en directo de radio.

