Récord de acreditaciones profesionales de trabajadores sin titulación

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha detectado un récord de personas que han acreditado sus competencias profesionales, a través del Procedimiento de Evaluación, Acreditación y Registro de Competencias Profesionales (Prear), durante el verano.

En concreto, desde mediados de julio y hasta finales de agosto se han registrado 835 solicitudes, mientras que en el mismo periodo de 2024 el número de solicitudes registradas fue de 160, «lo que constituye el mayor volumen de participación en un intervalo tan breve desde la puesta en marcha del procedimiento, con un aumento de 420 por ciento en las solicitudes, y el creciente interés de la ciudadanía por acreditar su experiencia laboral como vía para mejorar su cualificación y avanzar en su desarrollo profesional», indicó el director general de Formación Profesional, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente, Luis Quiñonero. En lo que va de año se han acreditado un total de 1.400 personas.

El procedimiento Prear permite a las personas que han adquirido competencias profesionales a través de su experiencia laboral o de vías no formales de formación, obtener una acreditación oficial sin necesidad de haber cursado estudios reglados. Obtener un reconocimiento oficial, válido a nivel europeo, facilita la mejora de la empleabilidad, la movilidad laboral y el acceso a nuevas oportunidades formativas.

La acreditación se realiza a través del Instituto de las Cualificaciones de la Región de Murcia (ICUAM) y es gratuita. La persona interesada recibe el acompañamiento y asesoramiento de técnicos del Icuam y pasa por un proceso de evaluación hasta obtener su acreditación oficial. Las familias profesionales con mayor número de acreditaciones han sido las de seguridad y medio ambiente, servicios socioculturales y a la comunidad, agraria e imagen personal.

La inscripción al procedimiento está abierta durante todo el año a través de la Sede Electrónica de la Comunidad, con el código 3596. El proceso se adapta al ritmo de cada persona y puede completarse íntegramente de forma telemática. Para más información sobre el Prear y los procedimientos disponibles, se puede consultar la web oficial del Instituto de las Cualificaciones.

Procedimiento para empresas

La Comunidad ha iniciado la acreditación masiva de trabajadores en empresas. En una primera fase participarán en este procedimiento cinco empresas con la acreditación de alrededor de 4.000 trabajadores, que podría llegar en una segunda fase a 7.000, principalmente en perfiles profesionales como limpiador, jardinero, podador, limpieza viaria, operario de planta, conductor, operario de fábrica, soldador y auxiliar de cocina, entre otros muchos.

La acreditación de los trabajadores se realiza en la propia empresa, con el acompañamiento de asesores y evaluadores de esta, que previamente reciben formación especializada por parte del Icuam. Los empleados participan en las fases de asesoramiento, evaluación y acreditación oficial, e inscripción en el registro estatal de competencias profesionales.