Fundación ECCA Social refuerza en Murcia su compromiso con la inclusión y el empleo

Fundación ECCA Social Murcia, entidad social perteneciente a la Compañía de Jesús, ha consolidado en la Región de Murcia una presencia decisiva en el acompañamiento a colectivos vulnerables. Bajo la misión de “acompañar personas y construir futuro”, la fundación ha desplegado un abanico de proyectos que buscan mejorar la empleabilidad, garantizar la igualdad de oportunidades y favorecer la inclusión social.

Una nueva sede para una nueva etapa

En junio de 2024 se inauguró en Zarandona la nueva sede de la Fundación ECCA Social, un espacio de más de 600 metros cuadrados equipado con aulas y despachos para atención personalizada. Este centro permite ampliar la oferta formativa y social de la entidad, ofreciendo un lugar de referencia para quienes buscan apoyo en su proceso de integración laboral y personal.

Proyectos consolidados y en expansión

Uno de los proyectos más emblemáticos es Mujer Avanza, activo desde 2008, dirigido a mujeres que han sufrido violencia de género. Itinerarios individualizados de inclusión activa que combinan tutorías sociales, orientación laboral y talleres prelaborales, ofreciendo herramientas para la autonomía personal y la inserción profesional. Subvencionado IMAS y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

En 2015 se puso en marcha ECCA Integra, orientado a jóvenes de entre 16 y 29 años en situación de vulnerabilidad. Su objetivo es mejorar la empleabilidad a través de un acompañamiento integral que refuerza competencias personales y profesionales. Ambos proyectos cuentan con financiación del IMAS y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

ECCA Social trabaja en estrecha colaboración con administraciones, empresas y entidades del tercer sector. / ECCA Social

A estas iniciativas se suma ILUSIONA-T, un proyecto que busca mejorar la empleabilidad de mujeres víctimas de violencia de género mediante itinerarios personalizados, módulos con perspectiva de género y talleres socioeducativos. Además de formación.

El proyecto ECCA Orienta, financiado por el SEF, está destinado a personas desempleadas inscritas en el servicio regional de empleo. A través de itinerarios personalizados, ofrece orientación, prospección, formación y ayudas específicas para facilitar la inserción laboral.

Formación innovadora y alianzas estratégicas

Otro de los proyectos destacados es Conecta Joven, también financiado por el SEF y dirigido a menores de 30 años. Se trata de un proyecto experiencial en el que los participantes alternan formación profesional con prácticas en empresas. La especialidad actual es “Operaciones básicas de panadería”, impartida en colaboración con Masa Madre Murcia Panaderías, cuya producción diaria se dona a las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta.

En paralelo, la Fundación desarrolla el Programa de Formación Profesional en Operaciones Básicas de Ofimática, subvencionado por la Consejería de Educación y el FSE+. Dirigido a jóvenes de entre 16 y 21 años que no han finalizado la ESO, busca dotarles de competencias básicas y favorecer su incorporación responsable a la vida activa.

La oferta se completa con el Proyecto de Inserción Sociolaboral para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, cofinanciado por CaixaBank y Fundación Cajamurcia,

Impacto social y colaboración institucional

ECCA Social trabaja en estrecha colaboración con administraciones, empresas y entidades del tercer sector, generando alianzas que facilitan la contratación de personas en situación de vulnerabilidad. Los resultados ya son visibles: jóvenes y mujeres que antes se encontraban sin recursos hoy avanzan hacia una vida autónoma gracias a estos proyectos.

Una apuesta de futuro

La fundación asume como reto seguir ampliando su alcance, consolidar su financiación y responder a las nuevas demandas del mercado laboral, especialmente en competencias digitales y sectores emergentes. “Trabajamos por y para colectivos vulnerables, construimos puentes para cambiar vidas”, resumen desde la organización, reafirmando un compromiso que Murcia se traduce en oportunidades reales para quienes más lo necesitan.