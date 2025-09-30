Cerca de 10.000 estudiantes se han matriculado ya en las escuelas oficiales de idiomas

Cerca de 10.000 estudiantes se han matriculado ya en las seis escuelas oficiales de idiomas y sus 14 extensiones de la Región de Murcia (EOI). El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, visitó la EOI de Murcia, con motivo de las actividades que se celebran para conmemorar mañana el Día Europeo de las Lenguas, y destacó que «el Gobierno regional ofrece cerca de 13.000 plazas en las escuelas de idiomas para facilitar que los ciudadanos reciban una formación lingüística de calidad, con amplia variedad de idiomas, niveles y modalidades que dan respuesta a la creciente demanda de estudiantes interesados por aprender y perfeccionar idiomas».

Este curso, como novedad, se incorpora por primera vez en la Región la oferta intensiva de A1+A2 en los idiomas de francés, italiano y alemán. Además, continúa la modalidad intensiva de nivel B2 de inglés, dirigida a aquellos estudiantes que buscan una formación más rápida.

También se amplía la oferta de vacantes en japonés, un idioma que se incorporó el curso pasado a la oferta de la EOI de Murcia y que ha tenido una gran acogida entre los estudiantes; y se implanta este año por primera vez los dos nuevos niveles B2.1 de árabe y C2.1 de español para extranjeros, ampliando así la oferta educativa en Murcia.

Asimismo, en la EOI de Molina de Segura, se continúa con la nueva oferta de alemán en los niveles A1 y A2, para responder a la creciente demanda de este idioma en la Región, y en Escuela de Idiomas de San Javier se amplía la oferta de español para extranjeros, que se inició el curso pasado, abarcando este curso los niveles de A1 a B2.1.

También se consolida la oferta de cursos a distancia en inglés con una formación completa que abarca casi todos los niveles, desde B1 a C2, lo que permite al alumnado estudiar idiomas desde cualquier lugar.

Hasta el 17 de octubre es posible solicitar alguna de las más de 2.600 plazas libres que quedan. Las vacantes se pueden consultar en las páginas webs oficiales de cada escuela de idiomas y la solicitud se realizar a través de la sede electrónica de la CARM, con el código 1909, en el apartado ‘Fase sobrevenida’.

Las clases comenzaron el pasado 8 de septiembre de 2025 y finalizarán el 7 de mayo de 2026.

Las escuelas oficiales de idiomas se encuentran en Murcia, Cartagena, Lorca, Molina de Segura, Caravaca de la Cruz y San Javier. Se ofrecen enseñanzas de niveles desde A1 hasta C2 en inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros, y los niveles de A1.2 para japonés, A2 para chino y B1 para árabe.

Las enseñanzas de idiomas ofrecen diversidad horaria con modalidades presenciales, semipresenciales, a distancia e intensiva.