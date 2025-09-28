Sede Murcia
Ya están aquí los 19 retos de la NASA para el talento murciano
Está abierto el plazo de inscripción para participar en el NASA International SpaceApps Challenge, el hackathon STEAM más grande del mundo, cuya sede en Murcia será el UCAM HiTech
UCAM
Bajo el lema «¡Aprende, Lanza, Lidera!», los próximos días 3, 4 y 5 de octubre el hub de la Universidad Católica de Murcia (UCAM) reunirá a estudiantes, profesionales, emprendedores y apasionados por la ciencia y la tecnología que deberán poner a prueba su creatividad a través de su Space Apps Challenge, el mayor hackathon STEAM del mundo. Se trata de la primera vez que Murcia es una de las sedes de este evento, un encuentro internacional que propone a los participantes dar respuesta a 19 retos internacionales planteados por la NASA y vinculados con la Tierra, el Espacio y el futuro de la humanidad. El plazo de inscripción continúa abierto, y los interesados podrán registrarse a través de la propia página oficial del evento.
Más de 9.000 proyectos
El propósito del NASA SpaceAPPS Spain es visibilizar y demostrar el talento que existe en España en este campo. En la última edición, el hackathon reunió a más de 450 participantes en siete ciudades españolas y superó los 9.900 proyectos registrados a nivel mundial. Entre ellos destacó Landsat Connect, creado en Asturias, que fue reconocido como uno de los mejores trabajos internacionales. A nivel internacional, el NASA SpaceAPPS Challenge se celebra en más de 150 países, congregando a más de 93.000 participantes.
Con el respaldo de líderes en ciencia y tecnología de todo el mundo, el evento promoverá la creatividad y colaboración en la Región de Murcia, y la posicionará como un foco de talento STEAM, reafirmando su compromiso con el impulso científico-tecnológico a nivel nacional e internacional.
Más información: www.spaceappschallenge.org
