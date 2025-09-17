ENAE, la escuela de negocios murciana con 5 másteres en el top 10 europeo según QS

ENAE Business School consolida su posición como una de las principales escuelas de negocios en España y Europa, tras la publicación de la última edición de los QS Business Master’s Rankings y QS MBA Rankings, que reconocen anualmente los programas de formación empresarial más destacados del mundo. La institución murciana ha logrado situar cinco de sus másteres entre los 10 mejores de Europa, reafirmando su compromiso con la excelencia académica, la innovación y la preparación de profesionales capaces de liderar en un entorno global y altamente competitivo.

El Máster Internacional en Marketing Digital con mención en Inteligencia Artificial ocupa el puesto 71 en Europa y 9 en España, consolidándose como una referencia en la formación de profesionales capaces de liderar la transformación digital de las organizaciones. Este programa destaca por su enfoque práctico, su orientación hacia la empleabilidad y por indicadores de liderazgo de pensamiento y diversidad que reflejan la capacidad de ENAE para formar directivos con visión global y competencias tecnológicas avanzadas.

El compromiso de ENAE con la analítica de datos y la inteligencia artificial se refleja igualmente en el Máster en IA y Data Science, que ocupa la posición 65 en Europa y 10 en España dentro de la categoría Business Analytics. Este programa ha sido valorado por su impacto en la empleabilidad de los egresados, la diversidad de su alumnado y su capacidad para generar conocimiento aplicado al mundo empresarial. Los profesionales formados en este máster adquieren competencias que les permiten transformar grandes volúmenes de información en decisiones estratégicas, un reto fundamental para cualquier organización en la era digital.

En el ámbito de la logística y operaciones, el Máster Universitario en Logística y Dirección de Operaciones se sitúa en el puesto 48 en Europa y 6 en España, dentro de la franja 81–90 a nivel global. Este reconocimiento internacional pone de relieve la capacidad del programa para formar directivos altamente cualificados en la gestión de cadenas de suministro, un área que se ha convertido en estratégica para la competitividad empresarial, especialmente en un contexto marcado por la globalización, la resiliencia ante cambios y la eficiencia operacional.

El Máster en Finanzas, Fintech y Control Estratégico también destaca por su proyección internacional, ocupando la posición 96 en Europa y 8 en España. Este programa combina la formación financiera avanzada con un enfoque práctico en tecnología financiera (Fintech) y control estratégico, preparando a los egresados para liderar la gestión económica y financiera de organizaciones con visión global. La alta empleabilidad de los alumnos y los indicadores de liderazgo de pensamiento confirman el valor de este máster como herramienta para impulsar la carrera profesional de quienes buscan desenvolverse en entornos financieros complejos y cambiantes.

Los programas de dirección general completan la oferta de excelencia de ENAE. El International MBA ocupa la posición 70 en Europa y 9 en España, reflejando la diversidad internacional de su alumnado y su capacidad para formar líderes con visión estratégica y competencias directivas avanzadas. Además, antes del verano, la clasificación EMBA situó al Global Executive MBA en el séptimo puesto a nivel nacional, consolidando aún más su prestigio entre los programas de alta dirección en España. Los egresados de este programa están preparados para tomar decisiones de alto impacto, liderar equipos internacionales y gestionar organizaciones en contextos de transformación constante.

Estos resultados no solo reflejan el prestigio académico de ENAE Business School, sino también la coherencia de un modelo educativo que combina innovación, diversidad de perfiles y empleabilidad real. La escuela mantiene un compromiso constante con la actualización de contenidos, la incorporación de nuevas metodologías y el contacto directo con el mundo empresarial, asegurando que sus programas respondan a las demandas actuales y futuras del mercado.

En un mundo en transformación continua, donde la digitalización, la visión global y el liderazgo son competencias imprescindibles, ENAE se consolida como un espacio de referencia para quienes buscan impulsar su carrera profesional, anticipar el futuro y convertirse en los líderes que el mercado necesita. La presencia de cinco de sus másteres en el top 10 europeo según QS evidencia que la escuela murciana no solo acompaña a los profesionales en su desarrollo, sino que los prepara para marcar la diferencia en cualquier escenario empresarial internacional.