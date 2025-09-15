Davante: la academia que lidera la formación integral en FP, oposiciones y cursos profesionales en España

En un momento en que los retos del empleo juvenil se agravan en muchas comunidades autónomas, Davante se consolida como una de las academias más completas de España. Con una oferta que engloba Formación Profesional (FP oficial), cursos profesionales especializados y una preparación de oposiciones que responde a las necesidades reales del mercado laboral, con metodologías modernas, innovación tecnológica y foco en la empleabilidad.

Davante proviene de la unión de dos entidades con larga fama en el ámbito educativo: MasterD y MEDAC. Juntas, conforman una red de más de 100 centros en todas las comunidades autónomas, además de contar con programas online y modalidades mixtas ('formación abierta') que permiten adaptarse al ritmo de vida del alumnado. Su catálogo abarca desde la preparación de oposiciones en toda España, hasta grados medios y superiores de FP en sectores muy demandados —sanidad, informática, hostelería, turismo, imagen personal, electricidad, etc.—, y cursos profesionales adaptados a las necesidades del mercado.

MasterD | Davante Oposiciones: preparación al servicio de la estabilidad

Una de las líneas más fuertes de MasterD | Davante es la preparación de oposiciones, donde son líderes en aprobados y número de alumnos desde hace más de 30 años. El modelo combina:

Clases presenciales y online en directo;

en directo; Un campus virtual con material actualizado y simulaciones de examen;

con material actualizado y simulaciones de examen; Tutores y preparadores especializados.

Esta vía resulta especialmente atractiva en un contexto como el actual, donde muchos jóvenes buscan no solo empleo, sino estabilidad, protección social y condiciones laborales razonables.

De hecho, las cifras oficiales más recientes muestran que la Región de Murcia mantiene una de las tasas de paro juvenil más altas de España, lo que explica por qué la preparación de oposiciones suscita tanto interés: En junio de 2025, la tasa de desempleo entre menores de 25 años en Murcia alcanzaba el 24,5 %. Además, los datos muestran que los jóvenes con menor nivel de estudios sufren porcentajes de paro aún mayores; a medida que sube el nivel educativo, baja la tasa de desempleo. Por ejemplo, entre menores de 30 años con estudios básicos, la tasa era del 27,2 %.

Estas cifras explican parte del atractivo de las oposiciones: acceso a empleo público con estabilidad, posibilidad de opositar a numerosos puestos de la Administración tan solo con el graduado ESO o el título de Bachiller, reconocimiento profesional y condiciones que no siempre se encuentran en el sector privado.

FP oficial y cursos profesionales: vía rápida hacia la inserción

Mientras las oposiciones apuntan a una meta de medio-largo plazo, la FP oficial y los cursos profesionales que ofrece Davante son ideales para los que buscan una inserción más inmediata.

Además, este año Davante ha lanzado su FP Plus, un modelo en el que el alumno, al acabar, no solo cuenta con su título oficial de FP, sino que además obtiene:

Formación en competencias reales muy demandadas en el mercado laboral (sanidad, informática, hostelería, energías renovables…).

muy demandadas en el mercado laboral (sanidad, informática, hostelería, energías renovables…). Certificaciones especialmente valoradas en determinados sectores (Por ejemplo, los alumnos de la FP de Informática, terminan el grado con varias certificaciones de Amazon Cloud Services).

valoradas en determinados sectores (Por ejemplo, los alumnos de la FP de Informática, terminan el grado con varias certificaciones de Amazon Cloud Services). Altos índices de empleabilidad: muchos egresados encuentran trabajo a los 6 meses de terminar su fomación en determinados sectores.

Lo que distingue a Davante sobre otras academias

Analizando el panorama nacional de academias de formación, Davante destaca por:

Su oferta integral (FP, cursos profesionales y oposiciones) frente a otras que sólo se especializan en uno o dos ámbitos.

(FP, cursos profesionales y oposiciones) frente a otras que sólo se especializan en uno o dos ámbitos. La posibilidad de estudiar en formato presencial en sus más de 100 centros, de forma completamente online o en modalidad abierta .

en sus más de 100 centros, de forma completamente . La personalización de la enseñanza, con tutores y seguimiento individual.

de la enseñanza, con tutores y seguimiento individual. La innovación metodológica: campus virtual, simulacros, temarios actualizados, clases en directo y grabadas, etc.

Una respuesta concreta al contexto: con tasas de paro juvenil como las de Murcia, Davante presenta una propuesta sólida para quienes quieren estabilizar su carrera profesional.

