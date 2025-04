Profesionales actualizados: lo que el mercado exige y ENAE consigue

El mercado laboral está cambiando tan rápido que muchas personas no se dan cuenta de que ya se están quedando atrás. Según el último Informe sobre el Futuro del Empleo 2025 del Foro Económico Mundial, casi el 40% de las competencias profesionales actuales tendrán que renovarse antes de 2030. Además, el 63% de los empleadores reconoce que el desajuste de competencias es su mayor barrera para adaptarse al cambio.

La transformación digital, la automatización y las nuevas tecnologías no solo están creando nuevos empleos: también están dejando obsoletos muchos perfiles que no evolucionan al mismo ritmo. Por ello, las empresas no solo buscan conocimientos técnicos, sino perfiles que sepan adaptarse, liderar, automatizar procesos y tomar decisiones estratégicas en entornos cambiantes.

Todas estas cuestiones están reconfigurando el mapa de la empleabilidad. Y eso nos obliga a todos —sí, a todos— a replantear en qué punto estamos, y qué debemos hacer para seguir siendo relevantes.

Lo que sabías ya no es suficiente

Llevas años trabajando, te formaste en su momento, conoces el sector… pero quizá hace tiempo que no actualizas tus conocimientos. Mientras tanto, los modelos de negocio cambian, los perfiles digitales ganan terreno, y las empresas valoran más que nunca a quienes se anticipan y saben moverse con visión de futuro.

Hacer un máster hoy no es solo una inversión en conocimiento, es una decisión estratégica para tu carrera. Te permite especializarte en áreas clave (como IA aplicada, analítica, gestión digital, marketing automatizado, ciberseguridad, sostenibilidad o transformación empresarial), rodearte de personas que están en tu misma situación y acceder a oportunidades profesionales a las que no podrías llegar solo.

Pero no todos los másteres valen. Necesitas uno que esté realmente actualizado, con docentes en activo, con prácticas reales, con contacto directo con empresas. En una escuela que no hable solo de teoría, sino de lo que está pasando hoy. Porque el mercado no va a esperar a que decidas. Y porque hoy, la diferencia entre avanzar o estancarte puede estar en una sola decisión: formarte en ENAE o no hacerlo.

Y si trabajas en una pyme: actualízate con el Programa GDP

Si trabajas en una pyme o diriges un pequeño negocio, sabes que la digitalización es ahora o nunca. Las grandes empresas ya están aprovechando la tecnología para optimizar sus procesos, mejorar su relación con los clientes y competir a nivel global. Pero las pequeñas y medianas empresas muchas veces se quedan atrás, no por falta de potencial, sino por la falta de preparación digital.

Generación Digital Pymes (GDP) es un programa específico para profesionales de pymes que necesitan actualizar sus competencias digitales y afrontar el reto de la transformación digital. En esta formación gratuita, financiada por Fondos Next Generation de la Unión Europea, aprenderás a gestionar herramientas digitales, automatizar procesos, analizar datos y usar tecnologías emergentes para que tu empresa sea más competitiva.

Es un curso práctico, con contenidos diseñados para adaptarse a la realidad de las pequeñas y medianas empresas.

Es un curso práctico, con contenidos diseñados para adaptarse a la realidad de las pequeñas y medianas empresas. No se trata solo de aprender nuevas tecnologías, sino de aplicarlas de inmediato en tu trabajo, para que puedas liderar el cambio en tu empresa y no quedarte atrás mientras tus competidores avanzan.

¿Y por qué ahora?

Porque cada día que pasa, se amplía la brecha entre quienes se actualizan y quienes no. Porque hay empresas que no consiguen cubrir vacantes por falta de perfiles preparados. Y porque, tanto si eres un profesional con años de experiencia como si acabas de salir de la universidad, el momento de dar el paso es ahora.

No se trata solo de formarte más. Se trata de formarte mejor. Con programas diseñados para el presente, con prácticas reales, con acceso a herramientas profesionales, con el respaldo de empresas y expertos en activo. Y sí, eso es justo lo que ofrece ENAE.

La escuela de negocios lleva más de 36 años formando a profesionales, y cada año actualiza los programas para que respondan a lo que el mercado está pidiendo; en colaboración con empresas, con docentes que están en el día a día del negocio y con una red activa de antiguos alumnos que hoy ocupan puestos de responsabilidad en múltiples sectores.

Esto es una llamada de atención: el mercado ya cambió, y tú tienes que moverte también. Ya sea con un máster o con un programa como el GDP, tienes la oportunidad de marcar la diferencia en tu carrera.

