El sueldo de los profesores de los colegios concertados se actualiza con una subida del 3,5 %

Los sueldos de los profesores de la enseñanza concertada se actualizaron el pasado mes de diciembre con una subida del 3,5 % correspondiente a 2023, después de que las patronales y los sindicatos suscribiesen el acuerdo de tablas salariales del año pasado y todas las comunidades autónomas confirmasen que cumplirían.

Las patronales y los sindicatos de la enseñanza concertada suscribieron este acuerdo para igualar el incremento de los salarios de estos docentes con los de los profesores de la enseñanza pública en 2023, según señalan en un comunicado.

Una subida del 3,5 % que muchas comunidades autónomas ya habían adelantado a los docentes de la concertada tras hacerse oficial el año pasado el incremento salarial de los funcionarios, cuyo alza se asimila a la enseñanza concertada.

Sin embargo, hasta que no se ha precisado una parte del módulo de concierto de 2023 vinculado al pago delegado y que no era concreto, los sindicatos y la patronal no podían suscribir el acuerdo de subida definitivamente.

El incremento real de salarios de docentes de la enseñanza concertada en todas las comunidades autónomas tiene efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2023.

Fuentes de Escuelas Católicas afirman que esta subida del salario no tiene nada que ver con la posible actualización de los módulos de concierto que el Ministerio de Educación se ha comprometido a revisar e indican que siguen a la espera de que se constituya la mesa que analizará el coste de un puesto escolar en la enseñanza concertada.

Por otra parte, las patronales de la enseñanza concertada y los sindicatos también acodaron prorrogar el VII Convenio Colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos hasta el día 31 de diciembre de 2025, asumiendo el compromiso de firmar las tablas salariales de 2024 en el momento de la publicación de los módulos del concierto.

Otros objetivos son reanudar la negociación de la simplificación de la clasificación profesional y establecer reuniones mensuales de la mesa negociadora para avanzar en la adaptación del convenio a nuevo requisitos legales y desarrollar el conjunto de medidas para la igualdad y no discriminación del colectivo LGTBI.

Una mejora «insuficiente»

Pese a esta actualización del sueldo, desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE), que representa a los centros educativos concertados, se siguen demandando mejoras salariales para sus maestros y maestras. «Los trabajadores de los centros educativos concertados tienen peores condiciones que sus homólogos de la función pública, con un salario inferior y con una mayor carga lectiva, llegando a ser de 4 a 7 horas más a la semana, cuando la enseñanza concertada también forma parte del sistema educativo público de España. Merecen unas condiciones laborales y salariales más dignas», afirman desde FSIE.