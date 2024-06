ISEN: 40 años de excelencia en ciencias sociales y seguridad

ISEN Centro Universitario, adscrito a la Universidad de Murcia y ubicado en Cartagena, lleva más de cuatro décadas dedicándose a la educación superior, con un enfoque especial en las ciencias sociales. La institución tiene como misión principal la creación, desarrollo y transferencia del conocimiento, convencida de que la educación es el eje central de cualquier sociedad. Proporciona a sus estudiantes una formación sólida que les permite destacar por su responsabilidad, ética, espíritu crítico y voluntad de superación, lo que a su vez mejora significativamente su empleabilidad, uno de los pilares fundamentales de ISEN.

Dentro del Plan Estratégico de ISEN, se destacan dos objetivos clave: la internacionalización y la transformación digital. La institución busca aumentar su presencia internacional mediante la colaboración con universidades de Europa central, Latinoamérica, el Magreb y China. Esto incluye el intercambio y las estancias de profesores y estudiantes. En cuanto a la transformación digital, ISEN aspira a liderar este proceso, entendiendo la digitalización no solo como una herramienta, sino como un cambio cultural y organizativo necesario para mejorar y actualizar permanentemente las competencias digitales de su comunidad educativa.

Durante el curso actual, ISEN ha renovado su acuerdo con la Universidad Anáhuac de México y ha establecido nuevas colaboraciones con diversas universidades, incluyendo la Universidad Católica de La Plata en Argentina, la Universidad Hassan II de Casablanca en Marruecos, la NBS Northern Business School en Alemania y la University of Asia and the Pacific en Filipinas. Además, ISEN ha firmado acuerdos con la Asociación Atlántica Española y varias instituciones, centros educativos y empresas en España.

ISEN es miembro de CONRIS Network, una red europea de universidades con programas en seguridad y gestión de riesgos. Esta red tiene como objetivo mejorar la seguridad en Europa a través de la colaboración universitaria e investigación. También facilita oportunidades de intercambio de profesores y estudiantes mediante acuerdos ERASMUS.

El Grado en Seguridad de ISEN, organizado junto a la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, es un programa multidisciplinar que prepara a los estudiantes para analizar, identificar y gestionar peligros y riesgos. Los graduados están capacitados para trabajar en diversas áreas de seguridad, incluyendo fuerzas de seguridad, seguridad industrial y ambiental, ciberseguridad, y más. Este grado ofrece también títulos adicionales de Detective Privado y de Director y Jefe de Seguridad. El programa se imparte tanto de manera presencial como a distancia.

ISEN ofrece un Doble Grado en Criminología y Seguridad en colaboración con la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Este programa es ideal para aquellos que desean formar parte del Cuerpo Nacional de Policía y otras fuerzas de seguridad. ISEN se encarga de las asignaturas del Grado en Seguridad, proporcionando una formación completa y especializada.

ISEN se distingue por su compromiso con los estudiantes y la sociedad, la orientación hacia las competencias profesionales, la innovación pedagógica, el apoyo personalizado a los estudiantes y la promoción de un perfil profesional multilingüe e internacional.