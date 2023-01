Kirsty Marrs nació en un pequeño pueblo a las afueras de Glasgow, y aunque es licenciada en Investigación Biomédica, siempre ha sentido pasión por la educación.

Por eso decidió dar un giro a su carrera estudiando dos másteres en Educación Primaria e Investigación Educativa, lo que le llevó a especializarse en la formación de los más pequeños.

Este año se ha incorporado como directora de Infantil en el prestigioso colegio King’s College de Murcia. Asegura estar «entusiasmada» con su nuevo puesto, y hemos hablado con ella para que nos cuente por qué.

¿Por qué decidió unirse a King’s College Murcia?

Tras varios años en colegios británicos de Moscú y Doha como responsable y profesora de Infantil y Primaria, me surgió la oportunidad de trabajar en King’s College Murcia, uno de los mejores colegios de España. Mi vocación por la enseñanza y las apasionantes mejoras del edificio de infantil y del colegio en general (inauguramos nuestra piscina cubierta semiolímipica la semana pasada) hicieron que no me lo tuviera que pensar mucho.

¿Cuál es su visión para la educación infantil en el colegio?

Uno de mis objetivos principales es la mejora de la experiencia educativa de los niños con la introducción de más oportunidades lingüísticas y centrándonos en el entorno y sus recursos, adaptando en todo momento la enseñanza a las necesidades de cada niño a través de desafíos adicionales y un enfoque individualizado.

¿Cuáles son las claves de una buena educación en las edades tempranas?

Es fundamental contar con docentes que crean con firmeza en el carácter evolutivo de la educación y en que cada niño es único. Se trata de fomentar la participación activa del alumnado a través de oportunidades que resulten de gran interés para ellos, inculcando constantemente el pensamiento crítico, la perseverancia y la concentración. Y todo ello siguiendo el programa académico desde una perspectiva multidisciplinar y pragmática, sin olvidar el entorno que les rodea y creando vínculos entre el aprendizaje y sus propias experiencias.

¿Cuáles son los beneficios de la educación británicas para los niños más pequeños?

Si tuviera que destacar los principales beneficios del sistema educativo británico en Infantil, sin duda serían el desarrollo personal y social, además del lingüístico. Los niños aprenden a entablar relaciones de amistad y a expresarse de manera adecuada en un entorno seguro y acogedor. En cuanto a la adquisición natural del inglés, gracias a la inmersión que viven en un entorno 100% anglófono con profesores británicos, los niños llegan a desarrollar un bilingüismo real con un dominio total tanto del español como del inglés.