¿Cuáles son las mejores hipotecas variables de enero 2026?

Pese a que a principios de 2025 se vaticinó que el euríbor acabaría cerrando el año por debajo del 2%, nada más lejos de la realidad. De hecho, el índice de referencia acabó marcando un 2,267% en diciembre, solo 0,258 puntos por debajo del dato de enero (2,525%).

El principal motivo de esta estabilización del euríbor ha sido la política que ha seguido el Banco Central Europeo (BCE) en cuanto a los tipos oficiales durante los últimos meses del año. El organismo optó por mantener los tipos en el 2%, lo que ha frenado el descenso del euríbor.

“Estamos ante un euríbor mucho menos volátil que en años anteriores, lo que da más visibilidad al mercado hipotecario, aunque también ha supuesto una cierta decepción para quienes esperaban descensos mucho más acusados”, explica Laura Martínez, directora de Comunicación y portavoz de iAhorro.

¿Y qué podría ocurrir los próximos meses? “En iAhorro planteamos dos escenarios, uno más conservador o prudente, en el que podríamos situar al índice de referencia entre el 2% y el 2,3% a lo largo de 2026; y otro más arriesgado en el que incluso podría rebajar esa barrera del 2% durante el primer semestre (si el BCE baja tipos antes) y terminar el año alrededor del 1,8%”, matiza Martínez.

En este contexto… ¿Es buen momento para pedir una hipoteca? En el caso de tener la opción lo mejor es pedirla cuanto antes, puesto que nunca se tiene la certeza de lo que ocurrirá en el futuro. Además, para aquellos que buscan una hipoteca de tipo variable en este momento hay productos con condiciones atractivas a tener en cuenta.

Una de las hipotecas variables con mejores condiciones la podemos encontrar en Banco Mediolanum. Su hipoteca freedom variableestá compuesta por un TIN del euríbor +0,65% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,06%. El usuario podrá disfrutar de estas condiciones siempre que abra una cuenta bancaria en la entidad, domicilie ingresos recurrentes iguales o superiores a los 3.000 euros y contrate un seguro de vida.

Otro de los préstamos a tipo variable a tener en cuenta está en Kutxabank, debido a que ofrece un TIN del euríbor +0,49% (1,59% durante el primer año) y una TAE del 3,13%. No obstante habrá que cumplir numerosos requisitos: domiciliar la nómina de los titulares (importe igual o superior a 3.000 euros mensuales), realizar una aportación anual a planes de pensiones de Kutxabank de importe igual o superior a 2.400 euros y contratar seguro de hogar.

Por su parte, Unicaja comercializa una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,55% (1,90% durante el primer año) y una TAE del 3,68%. A cambio será necesario tener unos ingresos superiores a los 2.500 euros mensuales; domiciliar la nómina y los principales recibos; adquirir un seguro de hogar, vida o incapacidad temporal; contratar un seguro de coche o salud y realizar una aportación a un plan de pensiones o fondo de inversión.

No hay que olvidarse de la hipoteca variable de Sabadell. Está compuesta por un TIN del euríbor +0,50% (1,45% durante el primer año) y una TAE del 3,53%. Todo ello siempre que se domicilie la nómina o pensión y se contraten tres seguros (de hogar, vida y protección de pagos).

Por último, Ibercaja dispone de una hipoteca variable con un TIN del euríbor +0,60% (1,50% durante el primer año) y una TAE del 3,64%. El usuario podrá disfrutar de esas condiciones siempre que domicilie una nómina de, como mínimo, 2.500 euros y tres recibos; utilice hasta 12 veces al semestre la tarjeta de crédito de la entidad; adquiera dos seguros (de vida y hogar) y realice aportaciones periódicas a uno de los fondos de inversión de Ibercaja.