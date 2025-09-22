EL SEPE publica más de 100 ofertas de empleo con contrato indefinido en la Región de Murcia
Los empleos demandados van desde los sectores más tradicionales como la hostelería o la agricultura hasta los más tecnológico
Desde el portal laboral Empléate, que dependiente del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se han publicado en los últimos días más de un centenar de vacantes con contrato indefinido en la Región de Murcia.
Este tipo de contratos, cuya presencia se viene consolidando desde que entrada en vigor la Reforma Laboral impulsada por el Ministerio de Yolanda Díaz en 2022, no solo garantiza mayor seguridad económica para las familias, también tiene efectos positivos en la sociedad: más acceso a vivienda, más consumo y más confianza para planificar proyectos de vida. Para las empresas supone una oportunidad de fidelizar talento y reducir la rotación.
Aquella reforma ha supuesto un giro radical en la forma de contratar en España: y es que por primera vez los indefinidos han pasado a ser la modalidad prioritaria, dejando atrás años en los que lo más común eran los temporales, sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería o la agricultura.
Ofertas de trabajo indefinidas en la Región de Murcia
En la última semana el portal Empléate ha recogido una amplia variedad de ofertas indefinidas en la Región de Murcia. Entre ellas se encuentran puestos en administración (auxiliares administrativos, técnicos contables o graduados sociales), en transporte (conductores de camión, repartidores, tractoristas), en servicios (limpieza, floristerías, hostelería) o en perfiles industriales y técnicos (mecánicos, soldadores, electricistas, delineantes, topógrafos, personal de mantenimiento). También aparecen oportunidades en sectores más especializados como farmacia, informática, recursos humanos o educación.
La diversidad de opciones muestra que el mercado laboral murciano se mueve en varias direcciones: por un lado, la demanda constante de oficios tradicionales vinculados a la agricultura, la construcción o la logística, y por otro, el peso creciente de puestos cualificados en gestión, tecnología o sanidad.
- Un viajero latinoamericano explica por qué nadie viene a Murcia: 'Dicen que aquí no hay nada que ver
- Las tormentas llegan a la Región este domingo
- ‘The way we were’
- La alcaldesa de Alcantarilla dicta un Bando para poner banderas de España en los balcones
- La tortuga mora pone en alerta al campo murciano
- Una turista de EEUU visita Murcia y publica un vídeo defendiéndola frente a toda España: 'Espero que después de verlo la valores como debes
- En directo: FC Cartagena-Hércules
- Disuelta una concentración de motos de agua en una playa del Mar Menor