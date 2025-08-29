El euríbor rompe su racha a la baja: sube en agosto hasta el 2,114% a la espera del BCE.

El euríbor a 12 meses, índice de referencia de la mayoría de las hipotecas variables en España, ha registrado en agosto su primera subida en siete meses. Este indicador se ha situado en el 2,114% de media, lo que supone un incremento de 0,035 puntos porcentuales respecto al dato de julio (2,079%). Pese a esta ligera alza, la caída interanual continúa siendo significativa: un descenso de más de un punto desde el 3,166% de agosto de 2024.

Es cierto que, aunque el repunte ha sido leve, llama la atención porque agosto suele ser un mes de descensos o mantenimientos. En la última década, solo en cuatro ocasiones se había producido un aumento respecto a julio (2016, 2018, 2022 y ahora 2025). No obstante, Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador y asesor hipotecario iAhorro, resta importancia a esta subida: “Se trata de una oscilación mínima dentro de la normalidad del euríbor. No debe interpretarse como un cambio de tendencia ni generar alarma”.

Además, los valores diarios anotados por el índice en las continúan mostrando estabilidad, sin grandes sobresaltos desde junio. Con esto, Colombelli explica que, “aunque esperaban un dato prácticamente calcado al de julio, el contexto político y económico actual puede justificar variaciones de unas décimas sin que ello suponga un giro de fondo en la evolución del indicador”.

El euríbor, muy condicionado a la incertidumbre internacional

Entre los factores que explican este repunte, el portavoz de iAhorro señala la persistencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y la escalada de tensiones en Oriente Medio, que afectan tanto a los mercados energéticos como a la confianza económica de la eurozona. También, dice, influye la difícil negociación arancelaria entre Estados Unidos y Europa, que mantiene a los inversores en vilo y añade dudas sobre la estabilidad financiera.

Pero el elemento más determinante es la expectativa sobre la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). La próxima reunión del BCE será el 11 de septiembre y aún se desconoce si la institución mantendrá los tipos oficiales en el 2% o si aplicará una nueva rebaja de 0,25 puntos porcentuales hasta el 1,75%. “Si el BCE recorta los tipos en septiembre, lo más probable es que el euríbor retome pronto su tendencia a la baja, porque tendría más margen de mejora al ampliarse la diferencia entre ambos valores”, apunta Simone Colombelli.

Las hipotecas vigentes siguen a la baja; las nuevas, estancadas

La buena noticia para los hipotecados es que esta subida de agosto no se traduce en cuotas más altas. Quienes revisen ahora sus préstamos variables verán una rebaja de entre 87 y 173 euros al mes, en función de la deuda pendiente.

En el caso de una hipoteca media de 150.000 euros a 30 años, con un diferencial del 0,99% más euríbor, la cuota pasará de 729,68 a 643,06 euros. Esto supone un ahorro mensual de 86,62 euros y más de 1.000 euros al año. Asimismo, para un préstamo de 300.000 euros con las mismas condiciones del ejemplo anterior, el ahorro será el doble: la cuota bajará de 1.459,36 a 1.286,12 euros, lo que representa una reducción mensual de 173,23 euros, más de 2.000 euros al año.

En cuanto a las nuevas firmas hipotecarias, el director de Hipotecas de iAhorro afirma que “agosto ha sido un mes de baja actividad, en línea con lo habitual en esta época del año”. Por este motivo, “los bancos han mantenido estables sus ofertas y las rebajas en condiciones no llegarán, en todo caso, hasta la segunda mitad de septiembre”, finaliza Simone Colombelli.